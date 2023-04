Zzp’er wil vooral zzp’er blijven en niet terug in loondienst

25 april 2023 - Ten opzichte van 2015 is het gedeelte van de zzp’ers dat wil terugkeren in loondienst bijna gehalveerd. Van ruim 150.000 in 2015 tot nog geen 90.000 in 2022. Wilde in 2015 nog achttien procent van de zzp’ers terugkeren in loondienst, in 2022 is dat nog tien procent. De groep die expliciet aangeeft niet te willen terugkeren in loondienst is van 43 procent in 2015 gestegen tot 55 procent in 2022. De groep ‘misschien’ blijft over de jaren nagenoeg stabiel op een derde van de gehele doelgroep.

De praktisch opgeleiden hebben een nog sterkere voorkeur voor het zzp-schap dan de theoretisch opgeleiden. Dit blijkt uit een analyse van Intelligence Group op haar data van zo’n 1.100 ondervraagde zzp’ers per jaar sinds 2015.Van schijnzelfstandigheid lijkt nauwelijks nog sprake wanneer zzp’er gevraagd wordt of zij terug in loondienst willen. Tien procent zou (weer) willen werken als werknemer in loondienst, en als wordt ingezoomd op de groep met een (v)mbo-opleiding is dit zelfs nog minder, namelijk acht procent. De groep die als werknemer in loondienst wil is zowel in absolute als relatieve zin de afgelopen jaren kleiner geworden, terwijl het aantal zzp’ers alleen maar is gestegen. Binnen alle opleidingsniveaus is dezelfde dalende trend te zien, waarbij praktisch opgeleiden nog uitgesprokener zijn.‘De arbeidsmarkt is de afgelopen jaren zo goed, dat wanneer een zelfstandige onvrijwillig zzp’er is, en/of graag terug wil in loondienst, hij of zij dat nu wel zou hebben gedaan’, aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur Intelligence Group. ‘De wens van loondienst of een vast contract is niet de wens van het overgrote gedeelte van de huidige zzp’ers. Zij prefereren de voordelen van het zzp- en ondernemerschap.’Waasdorp uit zijn zorgen met betrekking tot de plannen van het beperken van de beweegruimte van zzp’ers, de zogenoemde ‘inbedding’. ‘Wanneer zzp’ers niet meer kunnen werken in kernberoepen van organisaties, worden zij eerder dat beroep uitgejaagd dan.Waasdorp uit zijn zorgen met betrekking tot de plannen van het beperken van de beweegruimte van zzp’ers, de zogenoemde ‘inbedding’. ‘Wanneer zzp’ers niet meer kunnen werken in kernberoepen van organisaties, worden zij eerder dat beroep uitgejaagd dan verleid naar een vast dienstverband. Dat zou een catastrofe betekenen voor samenlevingskritische infrastructuur. De zeer krappe arbeidsmarkt en de al haperende dienstverlening zouden daarmee in nog grotere problemen komen. De zzp-geest is uit de fles en die krijg je er in deze krappe arbeidsmarkt – salaris en flexibiliteit zijn de belangrijkste drivers op deze arbeidsmarkt – niet meer in met beperkingen.