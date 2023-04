Camperaars kiezen hun topbestemmingen en zetten in op duurzaamheid

28 april 2023 - De winnaars van de Campercontact Awards zijn bekendgemaakt. In Nederland is Dorpscamping Gemert door de gebruikers van Campercontact verkozen tot Camping van het jaar en Camperplaats Stoutenburght tot Camperplaats van het jaar. 20.000 camperliefhebbers uit heel Europa brachten hun stem uit op genomineerde camperlocaties in zes landen: Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. Deze genomineerden werden geselecteerd op basis van de hoogste gemiddelde beoordelingen door gebruikers van Campercontact in 2022. In de selectie is naast de hoogte ook gekeken naar het totaal aantal beoordelingen in 2022.

De camper is bezig met een snelle opmars in Europa. Uit onderzoek dat Campercontact in april uitvoerde blijkt dat 36 procent kiest voor de camper vanwege het gevoel van vrijheid en het kunnen reizen op de bonnefooi (25 procent). Frankrijk (45 procent) en Duitsland (38 procent) zijn dit jaar het meest in trek. Daarbij kiest 28 procent voor een camping, met name vanwege het voorzieningenniveau (64 procent). 52 procent kiest voor een camperplaats (65 procent zegt hier te komen juist vanwege de basic voorzieningen). Zeven procent van de camperaars gaat het liefst naar een onofficiële overnachtingsplek, waar campers vaak niet toegestaan zijn, maar gedoogd worden.Van de ondervraagden zegt 58 procent door de inflatie bewuster met geld om te gaan. 54 procent gaat minder uiteten en 52 procent zegt goedkopere overnachtingslocaties te kiezen. De camperaar zegt gemiddeld € 52 uit te geven per etmaal, waarvan gemiddeld maximaal € 22 voor een overnachting. De prijs/kwaliteitverhouding van een locatie is voor 58 procent van de ondervraagden bepalend om er wel of niet te staan.De keuze voor een locatie is ook in belangrijke mate (51 procent) afhankelijk van de beoordelingen van gebruikers. De aanwezigheid van wifi is voor ‘slechts’ 23 procent een belangrijke factor, wat aansluit bij de trend van off grid camperen: maar liefst 71 procent geeft aan te overwegen in 2023 een of meerdere dagen volledig terug te trekken met de camper.Duurzaamheid is een belangrijk thema voor 58 procent van de ondervraagden. Rondslingerend afval is met 68 procent dan ook de voornaamste ergernis op een camping of camperplaats. Van deze groep heeft 78 procent zonnepanelen op de camper en 69 procent is fanatiek met het scheiden van afval. Locaties spelen daar in toenemende mate op in. Om deze trend te ondersteunen, reikt Campercontact dit jaar voor het eerst de Duurzaamheids Award uit.is door een vakjury verkozen tot de Nederlandse winnaar. De jury was onder de indruk van de diversiteit aan duurzame activiteiten die hier zijn opgezet. Het opvangen en hergebruiken van hemelwater, het verkopen van lokale producten om de lokale economie te steunen, het opzetten van een educatief insectenpad en samenwerken met de gemeente vond de jury slim en duurzaam.De vakjury van de Duurzaamheids Award bestaat uit Marieke van Dijl, programmaleider duurzaamheid van de NKC (Nederlandse Kampeerauto Club) en Melanie en Mariëlle Masseurs van CamperHomie (motiveert kampeerders duurzamer te reizen). De jury beoordeelde locaties op onder andere besparing van energie of water, het scheiden van afval, vergroenen van de organisatie, maatschappelijke bijdrage en biodiversiteit.Duurzame initiatieven van andere locaties zijn onder andere warmte terugwinnen uit een ventilatiesysteem, groene daken, aanplanten van bomen, grijs water recyclen tot biologische compost en schoonmaakprojecten in de regio.Op www.campercontact.com staan de winnaars van de Campercontact Awards van alle zes landen.