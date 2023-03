Zo blijf je fit en vitaal als ondernemer

23 maart 2023 - Een ding dat de meeste ondernemers zullen beamen, is dat ondernemen tijd en energie kost. Veel tijd en energie. Veel ondernemers werken dan ook eerder zestig uur in de week dan veertig. De vele werkuren maken het lastig om fit en vitaal te blijven. Gezond eten op regelmatige tijden, en voldoende beweging en slaap zijn zaken die voor ondernemers niet altijd vanzelfsprekend zijn. En dat terwijl ze toch juist zo belangrijk zijn, om je onderneming in goede gezondheid te kunnen leiden.

Wil je toch actief werken aan een goede vitaliteit en gezondheid? Romano de Zwart van Body-supplies.nl geeft handige tips, en vertelt ook gelijk waarom het zo belangrijk is medewerkers het goede voorbeeld te geven.Het is volgens De Zwart natuurlijk geen geheim meer dat een gezond eetpatroon een positieve invloed heeft op je gezondheid en vitaliteit. "Let er op dat je niet te veel vet- en suikerrijke producten eet, en juist wel eiwit- en vezelrijk voedsel. Probeer daarnaast de belangrijkste eetmomenten niet te lang of te vaak uit te stellen omdat je bezig bent, maar zie dit juist als een moment om je lichaam weer van nieuwe brandstof te voorzien. Zorg altijd voor vers fruit of andere gezonde tussendoortjes zoals een voedingsreep of nootjes. Dit is ook erg handig voor onderweg, om te voorkomen dat je weer eindigt bij een tankstation of fastfoodzaak. Heb je het idee dat je lichaam een tekort heeft aan een bepaalde stof, dan kun je eventueel nadenken over het extra innemen van voedingssupplementen of vitamines of mineralen."Met de vele werkuren begrijpt De Zwart dat het lastig kan zijn om te gaan sporten om aan voldoende beweging te komen. "’s Ochtends vroeg of ’s avonds laat heeft niet iedereen zin in een workout. Het is daarom belangrijk overdag tussendoor zoveel mogelijk beweging te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan fietsen naar je bedrijfspand, de trap nemen in plaats van de lift en even bij medewerkers langs te lopen in plaats van ze te mailen of te bellen. Ook erg goed is een wandeling in flink tempo tijdens de lunch. Dit maakt je niet alleen fitter, maar geeft ook je concentratievermogen en creativiteit een boost."Je kunt overigens volgens hem ook tijdens de lunchtijd een snelle training plannen. "Voor voldoende in- en ontspanning hoef je net perse naar de sportschool. Ook met hulpmiddelen zoals een yogamat, springtouw of weerstandband kun je een compleet trainingsprogramma afwerken. Eventueel verspreid over verschillende dagen van de week."Als ondernemer voel je je overal verantwoordelijk voor. Grote kans dus dat je ’s avonds laat nog weer mails zit te beantwoorden of dingen aan het uitzoeken bent. Volgens De Zwart is het belangrijk om niet te laat nog naar een beeldscherm te zitten turen. "Naast dat je hierdoor waarschijnlijk niet goed naar je lichaam luistert wanneer het moe is, verstoort het blauwe licht van beeldschermen ook nog eens je natuurlijke dag- en nachtritme. Vergeet ook niet dat de wereld waarschijnlijk niet vergaat als je er morgen pas mee aan de slag gaat."De Zwart wil tot slot nog ingaan op het rolmodel dat jij bent voor medewerkers als het gaat om een goede gezondheid en vitaliteit. "Medewerkers passen zich vaak aan aan bepaalde gebruiken binnen een onderneming. Jij bent daarbij van grote invloed op wat als normaal wordt beschouwd. Geef je zelf het goede voorbeeld, dan draagt dat ook bij aan fittere medewerkers. Hoewel dit zeker voor henzelf voordelen heeft, profiteer jij als werkgever ook nog eens van een hogere productiviteit en een lager ziekteverzuim. Een win-win dus!"