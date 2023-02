Inflatie en personeelstekort zorgen voor opkomst van parttime ondernemen

9 februari 2023 - Vanaf 2020 is er een toename te zien van het aantal starters in Nederland. Van de mensen die in de afgelopen vijf jaar een eigen onderneming gestart zijn, is 70 procent dit gestart tijdens of na de pandemie in 2020. Daarbij geeft 29 procent aan dat zij hun onderneming zijn gestart naast een baan in loondienst. Dit komt naar voren uit onderzoek van verzekeraar Interpolis. De verzekeraar ziet een trend van ‘parttime ondernemen’, versterkt door de hoge inflatie en het grote personeelstekort.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

De meeste starters zijn te vinden in de gezondheids- en welzijnszorg (vijftien procent), komt naar voren uit het onderzoek uitgevoerd door Ipsos. Op de tweede plek staan advisering en onderzoek (dertien procent). In deze sectoren start het merendeel van de starters als zzp’er (78 procent). Meer vrijheid en een hoger salaris zijn de grootste redenen om een onderneming te starten. René Voets, directeur Bedrijven van Interpolis: "We weten uit onze maandelijkse BedrijvenMonitor dat mkb’ers kampen met een enorm tekort aan personeel. Parttime ondernemers lijken in te spelen op het grote personeelstekort en zien kansen om naast hun werk in loondienst opdrachten als zzp’er uit te voeren. Hierbij gaat het voornamelijk om opdrachten in de gezondheids- en welzijnszorg. Sectoren waarvan bekend is dat ze kampen met een groot tekort aan personeel."Parttime ondernemers maken zich aanzienlijk minder zorgen over hun onderneming dan fulltime ondernemers. Slechts de helft van de starters heeft vooraf gekeken naar wat er mis kan gaan. Interpolis adviseert starters om niet voorbij te gaan aan de risico’s. Zo waarschuwt de verzekeraar voor het gevaar dat starters hun werk-privé balans niet voldoende waarborgen, wanneer ze ook een baan in loondienst hebben. Bijna een vijfde van de parttime ondernemers geeft aan zich hier zorgen over te maken. Voor zestien procent van de starters tussen de achttien en 34 jaar is een hoge werkdruk een reden voor zorg. Voets: "Het gevaar van starten naast een baan in loondienst is dat je als startende ondernemer te veel hooi op je vork neemt. Je wilt je huidige werk in loondienst naar behoren blijven uitvoeren, maar daarnaast ook jezelf als starter van je beste kant laten zien bij je nieuwe opdrachtgevers. Dat kan zorgen voor stress en een hoge werkdruk. We horen bijvoorbeeld dat starters het moeilijk vinden om niet te lang in de avonduren door te werken en om de weekenden vrij houden. Vooral jonge starters lijken hier last van te hebben. Uit onze verzuimcijfers blijkt al langer dat het langdurig ziekteverzuim toeneemt. Burn-outs door een te hoge werkdruk zijn hier een grote reden voor. Zorg dat je als startende ondernemer voldoende rustmomenten in je week inplant en wees realistisch in je planning. Uiteindelijk is niemand ermee geholpen als je uitvalt en voor een periode thuis komt te zitten."