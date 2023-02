Drie tips om pensioen op te bouwen voor ondernemers

15 februari 2023 - Veel ondernemers maken behoorlijk wat meer werkuren dan medewerkers in loondienst. Niet gek dus juist zij op een gegeven moment hard toe zijn aan hun pensioen. Hoewel er allerlei factoren zijn die bepalen hoe zorgeloos je je pensioentijd kunt doorbrengen, is een stabiele financiële basis toch wel een van de belangrijkste. Ondernemers bouwen weliswaar net als medewerkers in loondienst recht op AOW op, maar dit is geen vetpot. En het is al helemaal de vraag hoe hoog de AOW in de toekomst zal zijn, doordat de verhouding tussen gepensioneerden en werkenden steeds schever zal worden.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Omdat ondernemers niet via een werkgever aanvullend pensioen opbouwen, is het belangrijk dit op een of meerdere andere manieren zelf te doen. Valerie de Vries van Pensioenchecker geeft drie tips voor pensioenopbouw voor ondernemers.De Vries vertelt meer over de mogelijkheden om binnen ons nationale pensioenstelsel fiscaal aantrekkelijk te sparen voor een pensioen. "Naast het collectieve pensioen via de AOW, bouwen ondernemers geen vermogen op bij pensioenfondsen. Van deze zogeheten tweede pijler van het pensioenstelsel zijn ze dus uitgesloten. Gelukkig biedt de derde pijler van het stelsel hen wel mogelijkheden."Ze legt uit hoe dit elkaar steekt. "Binnen de derde pijler kun je fiscaal aantrekkelijk pensioensparen. Hierbij zet je nu een gedeelte van je inkomsten opzij. Je jaarruimte bepaalt hoe groot dit bedrag mag zijn. Over het bedrag hoef je nu geen inkomstenbelasting te betalen, dit doe je pas op het moment van uitkeren. Op dat moment val je waarschijnlijk in een lagere belastingschaal. Tot 2023 was pensioenopbouw mogelijk via de FOR, de Fiscale Oudedagsreserve. Vanaf 1 januari kan dit alleen nog maar door middel van een lijfrente."Ons pensioenstelsel bevat ook nog een vierde pijler. De Vries: "Het kan hier onder meer gaan om pensioenopbouw door geld op een spaarrekening te zetten, of dit te beleggen. Waar bij de eerder genoemde lijfrente het geld vaststaat, heb je bij het vermogen in de vierde pijler alle vrijheid. Je bepaalt volledig zelf hoeveel je wil sparen of beleggen, en waarvoor en wanneer je dit wil aanspreken."Naast het grote voordeel van vrijheid, kennen deze vormen ook nadelen volgens haar. "Ten eerste kun je te maken krijgen met de vermogensrendementsheffing. Daarnaast gaat beleggen altijd gepaard met een bepaald risico, en verliest spaargeld op een rekening waarde door inflatie. Dit laatste is echt een factor om rekening mee te houden, gezien de hoge inflatie we het afgelopen jaar hebben gekend."De Vries sluit af met een laatste manier van vermogensopbouw, namelijk het aflossen van je hypotheek. "Lange tijd zijn aflossingsvrije hypotheken erg populair geweest. Maar tegenwoordig lossen sowieso veel mensen af, omdat alleen deze hypotheekvormen - buiten de uitzondering van oude aflossingsvrije hypotheken – recht geven op hypotheekrenteaftrek. In sommige gevallen kan het financieel aantrekkelijk zijn om je hypotheek versneld af te lossen."Ze legt uit welke voordelen dit heeft. "Los je versneld je hypotheek af? Dan heb je geen of in ieder geval lagere woonlasten op het moment dat je met pensioen gaat. Omdat je vaste lasten lager zijn, heb je minder inkomsten tijdens je pensioen nodig."Een aantal jaar geleden is er na ruim een decenniumlang onderhandelen dan eindelijk een nieuw pensioenakkoord gepresenteerd. Er zijn nog veel onduidelijkheden als het gaat om de pensioenopbouw voor ondernemers, al bestaat wel het plan een bepaald deel van de inkomsten verplicht te moeten steken in een pensioenopbouw. De komende jaren zal er vast meer bekend worden, maar je hoeft hier als ondernemer niet op te gaan wachten. Integendeel. Om op financieel vlak van een zorgeloos pensioen te kunnen genieten, is het belangrijk zo vroeg mogelijk te starten met pensioenopbouw.