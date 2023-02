Kwart werkgevers zet sportmogelijkheden in als laatste redmiddel voor nieuw personeel

24 februari 2023 - De helft van werkend Nederland (52 procent) is van mening dat het stimuleren van bedrijfsfitness goed is voor het imago van een werkgever. Al helemaal in de huidige arbeidsmarkt. De krapte leidt er namelijk toe dat werkgevers alles uit de kast halen om medewerkers te werven, waaronder het aanbieden van sportmogelijkheden. 23 procent van de werkgevers geeft zelfs aan dat dit het laatste redmiddel is in het werven van personeel. Dit blijkt uit onderzoek van OneFit onder ruim 1.100 Nederlanders in loondienst van achttien jaar en ouder.

Het aanbieden van bedrijfsfitness is voor (potentiële) medewerkers dus aantrekkelijk. Een kwart van de medewerkers (23 procent) geeft aan dat de werkgever hem kan ondersteunen in zijn fitheid door hier een beloning aan te koppelen. Denk aan een ‘gratis’ gezonde lunch, een cadeaubon om sportartikelen mee aan te schaffen of een uur in de week ruimte vanuit de werkgever om te besteden aan vitaliteit. Een kleinere groep (veertien procent) ziet graag ondersteuning van de werkgever in hun fitheid door bijvoorbeeld het aanbieden van activiteiten, zoals workouts en workshops.Robert Meirmans, verantwoordelijk voor de zakelijke markt van OneFit: "Door de aanhoudende personeelskrapte zetten werkgevers alle zeilen bij om op te vallen en nieuwe mensen aan te trekken. Het aanbieden van sportmogelijkheden helpt daarbij. Deze arbeidsvoorwaarde is niet meer weg te denken en brengt bovendien medewerkers op een informele, leuke manier samen. Het is dan ook duidelijk dat het een positieve impact heeft op zowel de aantrekkingskracht van als de algehele sfeer binnen een bedrijf. Maar dit moet natuurlijk niet de hoofdreden zijn. Uit diverse onderzoeken blijkt dat medewerkers met een gezonde en actieve levensstijl ook minder snel en vaak ziek zijn. Stimuleer en motiveer medewerkers dus om te gaan sporten, op een manier die bij ze past. In deze tijd van goede voornemens, en natuurlijk het griepseizoen, kun je jouw medewerkers net dat laatste zetje geven om een gezonde en actieve levensstijl aan te nemen."