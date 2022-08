Populariteit campers kent geen grenzen

24 augustus 2022 - Het aantal in Nederland geregistreerde campers groeit. Niet zo vreemd dus dat het aantal bedrijven in de verkoop en het onderhoud van campers de afgelopen vijf jaar flink is toegenomen. In 2017 telde het KVK Handelsregister een kleine 500 camperbedrijven. Anno 2022 zijn dit er ruim 800. Een toename van 78 procent.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Martijn de Boer is eigenaar van Eurotrek Campers. Al ruim twintig jaar verkoopt zijn bedrijf nieuwe en gebruikte campers. Hij zag de vraag naar campers al een aantal jaren stijgen, maar door corona is de populariteit nog meer toegenomen. "Met je eigen sanitaire voorzieningen toch op vakantie kunnen." De Boer verwacht dat deze groei wel even doorzet: "De groeiende groep camperbezitters zal de komende jaren een beroep doen op bedrijven die onderhoud kunnen verzorgen."Het aantal bij KVK ingeschreven ondernemingen dat zich bezighoudt met campers is sinds 2017 met 78 procent gestegen van: 470 naar 836. Denk hierbij aan verkoop, verhuur en reparatie van campers.In tweeënhalf jaar tijd is het aantal campers met 30 procent gestegen. Op 1 juli 2022 stonden er volgens brancheorganisatie BOVAG in Nederland 167.471 campers geregistreerd. Bijna 40.000 meer dan in januari 2020."De groei aan campereigenaren zal de komende jaren nog verder toenemen," verwacht De Boer. "Het enige wat die groei op dit moment misschien tegenhoudt zijn de wachttijden bij aanschaf van een nieuwe camper. Die wachttijd bedraagt nu een tot anderhalf jaar. Dat heeft vooral te maken met autofabrikanten die niet kunnen leveren aan camperbouwers. Daar komt bovenop dat de nieuwprijs van de meeste campers tussen de 60.000 en 170.000 euro ligt. Al is er ook een groeiende markt voor occasions."Bij een groei van het aantal campers, past een groei van het aantal ondernemingen dat zich bezighoudt met campers. De Boer verwacht dat een groeiende groep camperbezitters de komende jaren een beroep zal doen op bedrijven die onderhoud kunnen verzorgen. "Deels bestaande bedrijven die gaan groeien, maar zeker ook nieuwe bedrijven die in deze markt duiken."34 procent van de camperbedrijven is gevestigd in Gelderland en Noord-Brabant. In deze provincies samen zijn 291 bedrijven gevestigd die iets doen met campers. Als je kijkt naar het aantal bedrijven dat zich bezighoudt met verkoop en onderhoud van campers per 100.000 inwoners, tellen de provincies Flevoland en Friesland met respectievelijk 4,4 en 4,2 camperbedrijven per 100.000 inwoners de meeste ondernemingen. Utrecht heeft met 1,0 de minste camperondernemingen per 100.000."Zowel voor de verkoop als voor de verhuur zijn campers niet aan te slepen," vertelt De Boer. "Wil je voor een of twee weken trekken met een camper, dan is huren aantrekkelijker. Pas als je voor langere tijd gaat trekken, is kopen vaak een betere optie. Op een later moment kun je de wagen dan weer verkopen."Campers zijn volgens De Boer geen echte concurrent van of alternatief voor de caravan. "Veel campergebruikers zijn een nieuwe doelgroep. Deels zijn het mensen die voorheen met een caravan gingen, maar het zijn vooral mensen die voorheen anders vakantie vierden en luxe willen kamperen. Zij willen alles bij zich hebben, maar ook mobiel zijn. Verder trekken wanneer en waar naartoe ze maar willen."Volgens De Boer gaat het niet alleen om 50-plussers die iets meer te besteden hebben. "Gedurende een groot deel van het jaar zien we ook gezinnen met jonge kinderen, die nog geen leerplicht hebben, door Europa trekken. Met een laptop en WiFi kun je tegenwoordig overal werken."Nederland is geen voorloper op dit gebied. "In het buitenland is de camper al veel langer populair. Maar daar zijn campers over het algemeen ook goedkoper in aanschaf. Veel campers komen uit het buitenland, maar de hoge bpm zorgt voor hoge aanschafbedragen in Nederland."