69 procent Nederlanders shopt evenveel of meer online in 2023

11 april 2023 - Maar liefst zeven op de tien Nederlandse consumenten gaan dit jaar minstens evenveel online shoppen als in 2022. Dit blijkt uit het Consumer Insights Report van Wunder, waarvoor het marketingperformancebedrijf 1500 Nederlandse, Amerikaanse en Britse consumenten ondervroeg. Het waren er 500 per land. Ondanks de hoge shopbereidheid lijken Nederlanders zich meer bewust van hun uitgaven.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Zo doet de helft meer prijsvergelijkingen dan vorig jaar en ook bespaart een deel op luxeartikelen (40 procent), essentiële producten (31 procent) en niet-essentiële aankopen (43 procent).Vooral de jongere generatie koopt tegenwoordig bewuster. Van hen willen drie op de tien meer bezuinigen in 2023, met luxe uitgaven als vakanties (50 procent) en niet-essentiële aankopen (55 procent) als absolute uitschieters. "De uitdaging voor merken om de ‘Gen Z digital natives’ te bereiken en te binden is groter dan ooit," zegt Joyce Kremer, Marketing Director bij Wunder. "Deze generatie hecht vooral waarde aan positieve, relevante en onderscheidende klantervaringen. Wanneer je als online retailer daar de focus op legt, kun je de connectie met generatie Z maken. Houd hier dus rekening mee in je database groeistrategie."Ondanks bezuinigingsbehoeften geeft een groot deel van de respondenten de voorkeur aan kwaliteit boven kwantiteit (38 procent) en kwaliteit boven prijs (46 procent). Ook bij aankoop van luxeproducten is kwaliteit met 47 procent de belangrijkste factor, gevolgd door prijs (25 procent) en functionaliteit (18 procent). Kremer: "De consuminderen-trend is al een tijdje gaande, dus het verbaast me niet zozeer dat consumenten liever minder artikelen kopen van goede kwaliteit dan andersom. Voor retailers is het daarom belangrijk dat zij concurrerend prijzen, maar ook zeker de kwaliteit van hun producten en loyaliteitsprogramma benadrukken. Voorkom dus dat je strategie zich te veel focust op het aantrekken van nieuwe klanten door kortingen, maar focus vooral op kwaliteit en merkwaarde om te voorkomen dat je marges verder verdampen in economisch uitdagende tijden."Nederlanders shoppen vooral elektronica (45 procent), kleding en schoenen (38 procent) en beautyproducten (33 procent) online. Opvallend genoeg is Nederland het enige land waar boeken in de top vijf van meest populaire categorieën vallen.Verder blijkt uit het onderzoek dat merkperceptie belangrijker is dan ooit. Hierbij zijn reviews nog steeds de belangrijkste drijfveer van aankoopgedrag vanuit een contentperspectief, maar de invloed van brandmarketing mag niet onderschat worden. Hiervoor is de merkwebsite het belangrijkst (42 procent), gevolgd door betrouwbare third-party websites (23 procent) en eigen socialmediakanalen (negentien procent). Kremer: "In economisch zwaardere tijden moeten retailers hun doelgroep zo kostenefficiënt mogelijk bereiken. Hiervoor is investeren in eigen databases en media cruciaal, zeker nu de impact van iOS-beperkingen steeds duidelijker wordt en third-party cookies echt gaan verdwijnen. Minder afhankelijkheid van derden biedt dus een duidelijk concurrentievoordeel, waardoor het steeds belangrijker wordt om de doelgroep vanuit eigen kanalen te beheren én benaderen."