Beste manier om online shopervaring te verbeteren is gratis bezorging

13 oktober 2022 - De inflatie drukt zijn stempel op alle huishoudens; boodschappen zijn duurder en energieprijzen rijzen de pan uit. Toch blijven we graag shoppen – en het liefst zo goedkoop mogelijk. 73 procent van de Nederlanders geeft namelijk aan dat geen verzendkosten betalen boven een bepaald bedrag voor hen bijdraagt aan een betere online shopervaring. Dit blijkt uit de onderzoeksresultaten van de Happy Index* van Manhattan Associates.

Niet alleen gratis bezorging verbetert de shopervaring van Nederlanders. Ook het bieden van flexibele leveringsopties lijkt de sleutel te zijn tot een optimale winkelervaring. Naast geen verzendkosten willen betalen boven een bepaald bedrag (73 procent), willen Nederlanders een tijdslot voor bezorging kunnen selecteren (58 procent) en een bestelling gratis af kunnen halen in de winkel (47 procent). Maar ook duurzame bezorgopties dragen bij aan een betere ervaring (38 procent).In vergelijking met de Happy Index van januari 2022 is een duidelijke verschuiving zichtbaar: consumenten gaan weer liever naar de fysieke winkel in plaats van de online winkelstraat. Waar in januari slechts een vijfde (22 procent) liever in de fysieke winkelstraat winkelde, is dat percentage nu gestegen naar 54 procent. Het aantal respondenten dat de voorkeur aan online shoppen gaf, is dan ook gedaald van 73 procent naar 43 procent.Dat iedereen graag shopt als er uitverkoop is, is niet verrassend. Maar winkelend Nederland doet er sinds de inflatie een schepje bovenop: 41 procent zoekt sinds de stijgende prijzen vaker naar aanbiedingen. Daarnaast voelt driekwart van de Nederlanders (76 procent) zich gelukkig als een product dat ze graag willen in de aanbieding is. Shoppers worden het meest blij van het aanschaffen van kleding en/of schoenen (56 procent), elektronische apparaten (33 procent) en planten (31 procent).Het algehele geluksgevoel van Nederlanders tijdens het shoppen is sinds begin dit jaar gedaald: waar ze in januari 2022 een 7.5 als cijfer op een schaal van één tot tien gaven, ligt het geluksgevoel nu op 6.5. Wellicht is dit te verklaren doordat we in januari nog in lockdown zaten en online shoppen één van de weinige vrijetijdsbestedingen was."Tegenwoordig willen consumenten zo snel, zo makkelijk én zo goedkoop mogelijk online winkelen. De kunst is om dit als retailer mogelijk te maken, zonder in te leveren op de duurzaamheid van een bestelling. Om hieraan te voldoen moeten retailers het bestelproces zo efficiënt mogelijk organiseren. Dit houdt in dat je weet wat en waar je voorraad is en wat de optimale manier en tijd van leveren is. Door klanten meerdere bezorgopties aan te bieden – zoals het bundelen van bestellingen of het ophalen in de winkel – kun je zowel aan de eisen van de klant voldoen als duurzaamheid stimuleren", aldus Pieter van den Broecke, managing director bij Manhattan Associates Benelux en Duitsland.