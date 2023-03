Een op de vijf Nederlanders shopt online uit verveling

14 maart 2023 - 60 procent van de Nederlanders geeft aan een goed gevoel te krijgen van online bestellen. De grootste groep is tussen de achttien en 24 jaar. Dit komt naar voren uit onderzoek van TrustDeals. Bijna de helft van de Nederlanders (49 procent) geeft aan liever online te bestellen dan het artikel in een fysieke winkel te kopen. Het internationale couponplatform deed onderzoek naar het bestellen en retourneren van pakketjes. Ruim één op de tien Nederlanders (dertien procent) bestelt altijd alles online.

Een avondje scrollen bij jouw favoriete webshop? Ruim één op de vijf Nederlanders bestelt wel eens uit verveling. 28 procent bestelt gerust spullen waarvan ze zeker weten dat ze niet alles gaan houden.Als jij jezelf herkent in bovenstaande uitkomsten, heb je dan last van een koopverslaving? Niet per se, zegt Carien Karsten, psychotherapeut en specialist op het gebied van koopverslaving. "Maar het kunnen wel signalen zijn. Je moet kijken naar het gevoel wat achter de aankoop zit. Vaak komt het neer op bijvoorbeeld een gebrek aan liefde of een gebrek aan prikkels. Dan helpt shoppen inderdaad om je kortstondig een prettig gevoel te geven. Het moment van aankoop haalt je even uit je slechte gevoel."Ruim één op de tien Nederlanders (veertien procent) geeft aan wel eens gebruikte of gedragen items te hebben teruggestuurd. Veruit de grootste groep hiervan is onder de achttien jaar. Ook gratis retourneren speelt een grote rol in ons bestelgedrag. 37 procent bestelt alleen bij webshops waar je gratis kunt retourneren. 41 procent geeft aan dat wanneer zij gratis kunnen retourneren, sneller geneigd zijn om meer items te bestellen. Bijvoorbeeld in meerdere kleuren of maten.Karsten zegt dat mensen met een shopverslaving veel aangekochte items niet eens daadwerkelijk gebruiken of dragen. Terugsturen doet men echter niet. "Het gaat echt om de prikkel die men krijgt gelijk na de aankoop. Op het moment dat het item binnenkomt is die alweer verdwenen. Ik vraag me zelfs af of shopverslaafden al hun pakketjes wel echt uitpakken. De inhoud doet er veel minder toe omdat de kick van het aankopen al is geweest."Hetzelfde onderzoek is ook in Duitsland uitgevoerd en wat blijkt: Duitsers bestellen vaker en meer online dan Nederlanders. Waar in Duitsland 28 procent zegt alles online te bestellen, is dat in Nederland dertien procent. De populariteit van fysiek winkelen is dan ook flink lager in Duitsland. Bijna zeven op de tien Duitsers geeft aan voorkeur te hebben voor online shoppen. In Nederland is dit bijna 50/50.De volledige onderzoeksresultaten zijn hier te vinden.