Nederlander heeft geen bezorgschaamte ondanks bewustzijn van impact op milieu

6 februari 2023 - Meer dan de helft van de Nederlanders zegt geen last te hebben van ‘bezorgschaamte’. Hiermee wordt de schaamte bedoeld die men voelt over het online shopgedrag, de hoeveelheid bestelde pakketten of de verkeers- en milieuoverlast als gevolg van de bezorging. Opvallend is dat toch 62 procent zegt zich bewust te zijn van de schadelijke impact van alle bezorgingen op het milieu. Dit blijkt uit onderzoek van TrustDeals.

Het internationale couponplatform deed onderzoek naar de bezorging van pakketjes. Wat blijkt: slechts twaalf procent Nederlanders schaamt zich voor de pakketten die hij of zij aan de deur bezorgd krijgt. Bijna een op de drie (32 procent) geeft aan zich niet direct te schamen, maar er wel over na te denken. 56 procent van de respondenten zegt helemaal geen bezorgschaamte te ervaren. Dat is opvallend, aangezien 62 procent zegt zich bewust te zijn van de schadelijke impact van alle bezorgingen op het milieu.Het grote merendeel van de Nederlanders (85 procent) hecht grote waarde aan het gratis bezorgen van hun gekochte items. Valt de bestelling qua prijs net niet onder ‘gratis verzending’? Dan bestelt 62 procent van de respondenten iets extra’s om de bezorging voor niks te krijgen. Ook snelheid is belangrijk. Het pakketje moet zo snel mogelijk in huis zijn, vinden veel ondervraagden. Ruim een kwart van de Nederlanders kiest altijd voor de snelste bezorging, ook als dit niet nodig is.Heb jij je pakket laten bezorgen op een moment dat je niet thuis was? 48 procent van de mensen voelt zich bezwaard als een pakket bij de buren is bezorgd. Het aspect buren versus pakketjes levert ook irritaties op. Een op de tien Nederlanders zegt zichzelf soms een soms een postkantoor te voelen door de hoeveelheid pakketten van buren. Hetzelfde aantal vindt dat de pakketten van buren niet snel genoeg worden opgehaaldEr zijn niet alleen ergernissen over de hoeveelheid pakketjes van buren. Ook de bezorgers kunnen het niet altijd goed doen. Meer dan de helft (52 procent) van de ondervraagden heeft wel eens gehad dat een pakket zomaar werd achtergelaten bij de deur of rondom huis. Ook het niet aanbellen of aangeven dat het pakket gemist is terwijl diegene wel thuis was, wordt door 64 procent als grote ergernis gezien. Verdere irritaties zijn ‘niet binnen het tijdsvak bezorgd’ (45 procent), ‘kapotte verpakking of product’ (33 procent), of ‘een niet vriendelijke bezorger’ (vijftien procent).Hetzelfde onderzoek is ook uitgevoerd in Duitsland. Wat opvalt is dat onze oosterburen een stuk bewuster zijn als het gaat om het bezorgen van pakketjes. Bijna 40 procent van de Duitsers voelt bezorgschaamte ten opzichte van slechts twaalf procent van de Nederlanders. Ook als het gaat om het kiezen van duurzame bezorgopties zijn de Duitsers een stuk fanatieker. Daar kijkt maar liefst 59 procent naar de meest duurzame bezorgoptie, tegenover 39 procent van de Nederlanders.De volledige onderzoeksresultaten zijn hier te vinden.