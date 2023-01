Kortingscodes blijven ontzettend populair bij Nederlanders

30 januari 2023 - Kortingscodes blijven populair onder Nederlanders. Dit blijkt uit onderzoek van online marketing agency Seeders. De populairste webshop categorieën om te besparen zijn fashion, eten en dagjes uit. Zalando is de absolute nummer een als het gaat om kopen met korting. Maandelijks zijn er bijna 50.000 zoekopdrachten naar kortingscodes voor de kledinggigant.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Opvallend is dat er minder wordt gezocht naar de term ‘kortingscode’ dan voorgaande jaren. Zo is er een daling van 45 procent naar het zoekwoord ten opzichte van 2021 en 2020. De populairste webshops om een kortingscode te gebruiken zijn Zalando, Flink, Shein, Air Up en Domino’s. In de maanden januari, april en mei werd er het vaakst gezocht naar de besparende codes.De van oorsprong Duitse webshop Zalando staat mijlenver bovenaan de lijst. Maandelijks zijn er 49.500 zoekopdrachten naar een kortingscode. Op de tweede plek staat fast fashion merk Shein. Ondanks de lage prijzen die de webshop hanteert zijn er maandelijks gemiddeld 18.100 Nederlanders die een kortingscode zoeken voor hun aankoop. De top-vijf wordt vervolgd door About You, Bonprix en Britse modewinkel Asos.Ook bij verschillende restaurants en bezorgdiensten van boodschappen is de vraag naar kortingscodes erg groot. Flitsbezorger Flink staat bovenaan in deze categorie. De bezorger van boodschappen heeft maandelijks 27.100 zoekopdrachten voor een code via Google. Op de tweede plek staat Air Up, de relatief nieuwe trend waarbij water een smaak krijgt door een geur pod. Op de derde plek staat restaurantketen Domino’s. De top-vijf wordt afgesloten door flitsbezorger Gorilla’s en maaltijdbezorger Uber Eats.Nederlanders gaan ook graag met korting een dagje uit. Ondanks dat kortingscodes in deze categorie minder gebruikelijk zijn, te zien aan het verschil in zoekopdrachten in vergelijking met andere categorieën, komt het steeds vaker voor. Het populairste uitje is bioscoopketen Pathé, met 1.300 zoekopdrachten per maand. Daarop volgen de Efteling, Walibi, Diergaarde Blijdorp en Burgers' Zoo.De volledige lijst met meest gezochte kortingscodes per categorie vind je hier