70 procent van de Nederlanders zoekt altijd winkel met laagste prijs

17 februari 2023 - 70 procent van de Nederlandse consumenten koopt producten daar waar de prijs het laagst is. Het maakt hen dan niet uit of ze de aankoop doen bij een webshop of bij een fysieke winkel. Dat blijkt uit onderzoek van Wuunder, uitgevoerd onder ruim 1.000 Nederlandse consumenten. Voor een groot deel van de consumenten is de prijs van het product dus belangrijker dan de plek waar ze het kopen.

Een reden waarom consumenten wel bewust kiezen voor een online aankoop, is de beschikbaarheid van een product. Zo blijkt dat 68 procent liever online koopt wanneer ze niet zeker weten of een lokale winkel het product op voorraad heeft. De keuze valt ook op een online winkel wanneer de consument het te druk heeft. 41 procent kiest namelijk vaak voor online bestellen, omdat ze geen tijd hebben om naar een lokale en fysieke winkel te gaan.In andere situaties geniet de fysieke winkel de voorkeur. Zo geeft de meerderheid (68%) aan liever naar de winkel te gaan om kleinere ondernemers te steunen, dan een aankoop te doen bij een grote online webshop. Ook wanneer de Nederlandse consument een product nog dezelfde dag nodig heeft, kiest 87 procent voor de fysieke winkel.Jeroen Gehlen, co-founder bij Wuunder: "De gevolgen van de inflatie voelen we allemaal in onze portemonnee. Het is dus niet gek dat een groot deel van Nederland naar de winkel met de laagste prijs zoekt. Ook zijn we natuurlijk koopjesjager pur sang, waardoor we de prijs laten bepalen waar we winkelen. Opvallend is dat een deel van de consumenten steeds meer online bestelt vanwege het gemak, maar daartegenover weer een groep staat die juist de lokale ondernemer wil steunen. Zij verkiezen de kleinere winkels boven de grote bekende namen en ketens. Lokale retailers kunnen nog meer publiek trekken door (een deel) van hun producten online aan te bieden. Dit maakt jouw winkel interessant voor zowel degenen die kleine ondernemers willen steunen, als degenen die wegens gemak liever online bestellen. Denk daarbij ook aan het aanhaken van bijvoorbeeld fietskoeriers om het bezorgproces tijdsefficiënt en milieuvriendelijk in te richten."