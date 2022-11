Nederlander wil dat online winkelen duurzamer wordt, maar liever niet ervoor betalen

17 november 2022 - Veel Nederlandse consumenten willen wel dat online winkelen duurzamer wordt, maar lijken zich nog onvoldoende bewust van het feit dat zij hier zelf iets aan kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld door extra kosten voor CO2-neutrale levering te betalen of door pakketjes bij een afhaalpunt te laten bezorgen in plaats van thuis. De investering voor een groenere levering van al die online aankopen lijkt daarmee vooralsnog vooral vanuit de retailer te moeten komen, zo blijkt uit onderzoek van Seven Senders naar de bezorgvoorkeuren van online shoppers in zeven Europese landen.

In eerste instantie antwoordt maar liefst 50 procent van de Nederlandse ondervraagden het prima te vinden om meer te betalen voor pakketbezorging, als daarmee een meer klimaatvriendelijke levering kan worden gerealiseerd. Een voorbeeld is de betaling van een toeslag waarmee de retailer een CO2-neutrale verzending kan aanbieden. Met name de steun voor een toeslag van 50 cent of meer is sinds het vorige onderzoek in 2021 aanzienlijk toegenomen. Dit klinkt hoopgevend, al bungelt Nederland hiermee nog wel onderaan in het Europese onderzoek: in Italië is 65 procent bereid een toeslag te betalen, gevolgd door Duitsland met 60 procent.Maar wanneer verder gevraagd wordt naar het betalen van bezorgkosten, blijkt dat 22 procent van de ondervraagden nog altijd de bezorgkosten als belangrijkste criterium aanwijst bij het kiezen van een webshop. 35 procent van de ondervraagde Nederlanders geeft aan het vanzelfsprekend te vinden dat hun aankopen gratis verzonden worden vanaf een bestelwaarde van 20 euro, tien procent vanaf 50 euro en twee procent pas vanaf 100 euro.Ook voor het retourneren van een pakket, betaalt de consument liever niet. Gemiddeld verwacht bijna twee derde van de consumenten in het onderzoek een gratis retouroptie. Dat merken ook retailers, nu steeds meer van hen vanwege de hogere prijzen voor vervoer en verpakkingsmaterialen overwegen extra kosten te verbinden aan retourzendingen.Thijs Boots, Managing Director Seven Senders: "We zien echter dat het verbinden van extra kosten aan retourzendingen in belangrijke mate kan bijdragen aan het terugdringen van het aantal retouren enerzijds, en het compenseren van de CO2-uitstoot anderzijds."Er bestaan ook allerlei ophaal- en terugbrengconcepten (PUDO) als alternatief voor thuisbezorging. Maar hier is de Nederlandse consument nog niet echt voor te porren. De zogenoemde afhaalpunten bieden dan wel grote voordelen op het gebied van efficiëntie en klimaatbescherming, maar slechts tien procent van de ondervraagde Nederlanders ziet dit zitten volgens het onderzoek. En dat terwijl in ons land de afstanden relatief klein zijn. In Frankrijk ligt het percentage op 22 procent, terwijl de afstanden daar veel groter zijn.Boots: "Retailers kunnen uit dit onderzoek twee belangrijke conclusies trekken. Ten eerste dat er grote verschillen zijn per land als het gaat om de bereidheid tot het betalen voor bezorging. Wie in meerdere landen verkoopt, zal dus goed rekening moeten houden met deze onderlinge verschillen."Ten tweede geldt volgens Boots: "Als je de rekening van een duurzamere bezorgoptie toch deels bij de consument wil neerleggen, dan lijkt een goede en transparante toelichting daartoe de sleutel te zijn. Als de extra kosten omwille van duurzaamheid zijn, dan stijgt de bereidheid aanzienlijk. Een pilot dat onlangs in Nederland werd gehouden, onderstreept deze conclusie. Hieruit blijkt dat de kans dat men voor een duurzaam alternatief kiest, bijna vier keer zo groot is als een online verkoper deze opie visueel markeert met een groen blaadje als duurzaamheidsicoon."