Merendeel Nederlanders bestelt minder wanneer verzendkosten stijgen

13 januari 2023 - Het merendeel (60 procent) van de Nederlandse consumenten zegt minder online te gaan bestellen wanneer de verzendkosten blijven stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van verzendplatform Wuunder, uitgevoerd onder ruim 1.000 Nederlandse consumenten. Door de stijgende brandstofprijzen en loonkosten zijn de vervoerders genoodzaakt hun prijzen te verhogen, waardoor de verzendkosten van webshops toenemen. Dat kan online retailers dus klandizie kosten.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Als webshops hogere verzendkosten gaan vragen, zullen consumenten sneller kiezen voor een aankoop in een fysieke winkel. Vanaf welk verzendbedrag de Nederlandse consument het online winkelmandje laat staan, verschilt duidelijk. Vier procent verkiest de fysieke winkel al boven de online winkel bij verzendkosten van minder dan 1 euro voor een gemiddeld pakket. De meesten (42 procent) doen dit pas bij verzendkosten tussen de 2,01 en 5,00 euro. Maar liefst negentien procent vindt verzendkosten überhaupt een no-go, zij gaan namelijk altijd naar een fysieke winkel wanneer ze bij een online winkel verzendkosten moeten betalen.De meeste webwinkels hanteren een beleid waarbij de consument vanaf een bepaald aankoopbedrag geen verzendkosten meer hoeft te betalen. Zo’n beleid leidt doorgaans tot extra aankopen, zo blijkt uit het onderzoek. 74 procent van de consumenten is geneigd extra artikelen te bestellen om het benodigde aankoopbedrag te halen.Jeroen Gehlen, co-founder van Wuunder: "In het afgelopen jaar is vrijwel alles duurder geworden. De stijging van de brandstofprijzen spant de kroon, maar ook de loonkosten stijgen flink. Dat merken de vervoerders en dus verhogen zij dit jaar weer de verzendtarieven. Deze zullen fors stijgen: zo’n 8 tot 11,3 procent, exclusief de ontwikkeling van de brandstofprijs. Als retailer heb je voor een gezonde bedrijfsvoering uiteindelijk geen andere keuze dan die verzendkosten door te rekenen aan de consument. Het is dan wel extra belangrijk dat de verzending zo soepel mogelijk verloopt en de klant de hoogste service krijgt. Zo zal hij minder moeite hebben met die extra euro."