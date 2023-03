Dit is waarom je de OndernemersCheck moet doen vóór je aangifte inkomstenbelasting

7 maart 2023 - Nederland doet weer belastingaangifte. Heb je een bedrijf en ben je als zzp’er, freelancer of mkb’er ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK)? Dan is het goed om na te gaan of je óók ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Want dat is niet altijd zo én heeft gevolgen voor de manier waarop je je aangifte invult. Direct weten of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting? Doe de OndernemersCheck op belastingdienst.nl/ondernemers.

Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting. Je doet dan aangifte als ondernemer . Vul je inkomsten in als ‘Winst uit onderneming’. Ook kun je mogelijk gebruikmaken van aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek of de MKB-winstvrijstelling.

. Vul je inkomsten in als ‘Winst uit onderneming’. Ook kun je mogelijk gebruikmaken van aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek of de MKB-winstvrijstelling. Je bent géén ondernemer voor de inkomstenbelasting. Ook dan doe je aangifte, maar als particulier. De winst van de onderneming geef je in de aangifte op als ‘Inkomsten uit overig werk’.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Als je een bedrijf hebt en ingeschreven staat bij de KVK, betekent dit niet dat de Belastingdienst je automatisch als ondernemer voor de inkomstenbelasting ziet. Dit hangt af van een aantal voorwaarden. Wil je weten of je aangifte moet doen als ondernemer? Doe de OndernemersCheck. Aan de hand van enkele eenvoudige vragen over je onderneming in 2022 geeft de OndernemersCheck snel én anoniem een goede indicatie of je als ondernemer voor de inkomstenbelasting wordt aangemerkt. En wat dit betekent voor je belastingaangifte.Het invullen van de belastingaangifte vraagt om een goede voorbereiding. De zes checks in de aangiftechecklist voor ondernemers helpen je bij een soepele, goede en volledige aangifte. Zo zit jij er helemaal klaar voor.