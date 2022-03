Hulp bij je belastingaangifte? De Belastingdienst zet aandachtspunten op een rij

8 maart 2022 - Vanaf 1 maart doet heel Nederland weer belastingaangifte. Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting en doe je de aangifte zelf? Voordat je aangifte doet, is het goed om een aantal zaken op een rijtje te zetten. Om je te helpen in de voorbereiding somt de Belastingdienst op wat je nodig hebt voor de aangifte inkomstenbelasting. Zo ben je voorbereid en kun je je richten op wat je het liefste doet: ondernemen.

Geb je een bedrijf en ben je als zzp’er, freelancer of mkb’er ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan wil dat niet zeggen dat u automatisch ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Daarvoor moet je aan andere voorwaarden voldoen. Met de OndernemersCheck van de Belastingdienst ga je na of je aan die voorwaarden voldoet. Na het invullen van de checklist krijg je een goede indicatie of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.Let op: ook als je géén ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, maar wel winst maakt, moet je over deze inkomsten belasting betalen. Dit vul je op de belastingaangifte in als inkomsten uit overig werk.Aangifte doe je via Mijn Belastingdienst. Als zzp’er of eenmanszaak kun je inloggen met DigiD. Verder is het belangrijk dat je administratie goed op orde is. Zo kun je snel en volledig aangifte doen. Het zakelijke gedeelte van je aangifte bestaat uit de winst- en verliesrekening en de balans. Op de winst- en verliesrekening staan de inkomsten en kosten van je bedrijf in het afgelopen jaar. De balans toont de bezittingen en schulden van je bedrijf. Heb je je zakelijke gegevens geordend in boekhoudsoftware? Dan heb je al een winst- en verliesrekening en een balans van uw bedrijf. En kun je veel van de cijfers vrij eenvoudig overnemen in de belastingaangifte.Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan heb je recht op aftrekposten. Ga na op welke aftrekposten je recht hebt op belastingdienst.nl/ondernemers Werk je meer dan 1.225 uur op jaarbasis? Dan voldoe je aan het urencriterium en heb je ook recht op de zelfstandigenaftrek. Over 2021 geldt een maximale zelfstandigenaftrek van 6.670 euro. De zelfstandigenaftrek wordt verhoogd met de startersaftrek van 2.123 euro wanneer je:Door de coronacrisis kon je over 2021 mogelijk niet aan het urencriterium voldoen. Om het risico te beperken dat u daardoor de aftrekposten misloopt, gold een versoepeling van het urencriterium van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. Over die periode mag je er van uitgaan dat je ten minste 24 uur per week aan uw onderneming hebt besteed. Ook als je dat niet werkelijk hebt gedaan. Check of je gebruik kunt maken van de versoepeling van het urencriterium op belastingdienst.nl/corona Om makkelijker uw aangifte te doen en daarin zo min mogelijk fouten te maken, kun jeboekhoudsoftware gebruiken. Steeds meer ondernemers maken daar al gebruik van. Via boekhoudsoftware kun je je aangifte direct bij de Belastingdienst indienen. Ook beveilig je je gegevens goed. Besteed je je belastingzaken liever uit? Of weet je weinig over fiscale zaken? Dan kun je voor het doen van aangifte ook een fiscaal dienstverlener inschakelen. Het gebruik van boekhoudsoftware en een fiscaal dienstverlener kost geld. Maar het kan fouten voorkomen en tijd schelen. Bovendien zijn de kosten aftrekbaar.