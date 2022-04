Zes tips voor de aangifte inkomstenbelasting

6 april 2022 - Heb je als ondernemer nog geen belastingaangifte gedaan? Je hebt nog één maand om ‘m in te sturen. Belastingaangifte doen als ondernemer kan best een klus zijn. Daarom is het verstandig om ruim voor de deadline van 1 mei met je aangifte te beginnen. Om je als ondernemer op weg te helpen bij je aangifte, geeft de Belastingdienst zes tips.

Om ondernemer te zijn voor de inkomstenbelasting, moet je aan verschillende voorwaarden voldoen. De OndernemersCheck van de Belastingdienst geeft je een goede indicatie. Let op: ook als je géén ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, moet je over deze inkomsten belasting betalen. Dit vul je in de belastingaangifte in als inkomsten uit overig werk.Aangifte doe je via Mijn Belastingdienst . Als zzp’er of eenmanszaak log je in met DigiD. Het is belangrijk dat je administratie op orde is. Zo kun je snel en volledig aangifte doen. Belangrijke zaken bij je aangifte zijn bijvoorbeeld de winst- en verliesrekening en de balans.De aangiftechecklist voor ondernemers helpt je bij de voorbereiding op een soepele, juiste en volledige aangifte.Wanneer je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, heb je recht op aftrekposten. Bijvoorbeeld de zelfstandigen- en startersaftrek. Op belastingdienst.nl/ondernemers ga je na op welke aftrekposten je recht hebt.Investeerde je in 2021 in een elektrische personenauto? En heb je daarvoor milieu-investeringsaftrek aangevraagd (MIA) en een positieve beschikking ontvangen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)? Vergeet niet om de MIA te verwerken in je belastingaangifte. Voor de investeringspremie geldt een maximum van 40.000 euro. Was de elektrische personenauto duurder? Dan vul je toch 40.000 euro in.Om je aangifte gemakkelijk en foutloos te doen, is het belangrijk dat je administratie up-to-date is. Boekhoudsoftware kan je hierbij helpen. Via sommige softwarepakketten kun je het winstdeel automatisch laten inlopen in de belastingaangifte. Zo houd je meer tijd over voor je onderneming. De kosten die je voor boekhoudsoftware maakt, kun je aftrekken.