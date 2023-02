Deze zes checks helpen je als jij belastingaangifte gaat doen

22 februari 2023 - Ben je ondernemer? En ga je vanaf 1 maart zélf aan de slag met je aangifte inkomstenbelasting over 2022? Een goede voorbereiding is het halve werk. Om je hierbij een beetje te helpen, zet de Belastingdienst zes checks op een rij. Wil je meer weten over het doen van je belastingaangifte als ondernemer? Kijk dan op woensdag 1 maart om 20.00 uur naar het webinar over aangifte inkomstenbelasting doen als zzp’er van de Belastingdienst. Zo ben je na afloop klaar om aangifte te doen.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Ben je ondernemer voor de btw? Dat betekent niet dat je ook automatisch ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Wil je checken of je als ondernemer belastingaangifte moet doen? Doe de OndernemersCheck De ervaring leert dat een deel van de kijkers de aangifte na de uitleg van de Belastingdienst toch niet zelf gaat doen. Zij zoeken hulp, bijvoorbeeld van een adviseur. Dat kost geld, maar biedt ook veel gemak. Daarom kiezen veel ondernemers hiervoor.De aangifte doe je via Mijn Belastingdienst , waar je met je DigiD inlogt. Check op digid.nl alvast of je kunt inloggen met je DigiD. Of dat je bijvoorbeeld een nieuw wachtwoord moet aanvragen.Om snel en volledig aangifte te doen, moet je administratie op orde zijn. Zorg dat je alle cijfers op een rijtje hebt en breng je administratie op orde voor de belastingaangifte.Als ondernemer mag je vaak gebruikmaken van één of meerdere regelingen en aftrekposten. Kijk of dat in jouw geval zo is en of je bijvoorbeeld gebruik kunt maken van regelingen zoals de zelfstandigenaftrek Bij sommige onderwerpen worden regelmatig fouten gemaakt. Bijvoorbeeld bij de bijtelling voor het privégebruik van de auto . Goed om daar scherp op te zijn. Net als op de belastingzaken die vanaf 1 januari 2022 zijn veranderd. Loop ze nu al door, zodat je bij de aangifte precies weet waar je op moet letten.De checks op een ander moment rustig teruglezen? Dat kan op belastingdienst.nl/ondernemers Het ondernemersgedeelte van de aangifte inkomstenbelasting kan lastig zijn. Zeker wanneer je dit voor de eerste keer doet. Om te voorkomen dat je fouten maakt en te helpen bij de aangifte organiseert de Belastingdienst op woensdag 1 maart 2023 om 20.00 uur het webinar ‘Invullen van de aangifte inkomstenbelasting voor zzp’ers’. Tijdens het webinar laten medewerkers van de Belastingdienst aan de hand van twee voorbeelden zien hoe je zelf jouw inkomsten als resultaatgenieter of als winst uit onderneming in de aangifte inkomstenbelasting invult. Wil je het webinar bekijken? Schrijf je hier in.De aangifteperiode loopt van 1 maart tot 1 mei. Hebt u vragen of komt u er niet uit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. De Belastingdienst biedt hulp aan, bijvoorbeeld via sociale media. Kijk op belastingdienst.nl/aangifte voor de hulpmiddelen van de Belastingdienst. Op belastingdienst.nl/ondernemers vindt u meer informatie voor ondernemers. Het webinar over het invullen van de aangifte inkomstenbelasting voor zzp’ers is na afloop te bekijken via deze link