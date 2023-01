Blijf je belastingen de baas met de voorlopige aanslag

6 januari 2023 - Deze maand stuurt de Belastingdienst voorlopige aanslagen inkomstenbelasting naar ondernemers. Met een voorlopige aanslag betalen ondernemers gedurende het jaar belasting in plaats van in één keer achteraf. De Belastingdienst vraagt ondernemers die een voorlopige aanslag ontvangen om de gegevens op de aanslag goed te controleren. En de voorlopige aanslag te wijzigen als de gegevens voor 2023 niet kloppen. Zo blijven ondernemers hun belastingen de baas.

Met een voorlopige aanslag betalen ondernemers gespreid belasting. Dat kan handig zijn. Je hoeft dan niet zelf geld opzij te zetten en hebt minder zorgen over een hoge belastingaanslag achteraf. Het is wel belangrijk om de voorlopige aanslag goed te controleren en te wijzigen waar nodig. Zo weet je als ondernemer altijd waar je aan toe bent en blijf je je belastingen de baas.De voorlopige aanslag is een schatting, gebaseerd op de meest recente gegevens waarover de Belastingdienst beschikt: de voorlopige aanslag 2022 of de laatste definitieve aanslag inkomstenbelasting. Kloppen de gegevens in de voorlopige aanslag niet? Bijvoorbeeld door veranderingen in je persoonlijke situatie of de financiële situatie van je onderneming. Dan is het belangrijk om te weten dat je de voorlopige aanslag op ieder moment gedurende het jaar aan kan passen via Mijn Belastingdienst op belastingdienst.nl . De Belastingdienst neemt de wijzigingen dan in behandeling. Dit duurt zes tot acht weken, maar gaat meestal sneller. Het kan zijn dat de Belastingdienst vragen heeft. Of niet alle wijzigingen overneemt. Dan wordt er contact met je opgenomen. Na je uitleg bekijkt de Belastingdienst of je wijziging alsnog kan worden doorgevoerd.Ben je in 2022 gestart als ondernemer en had je nog geen voorlopige aanslag? Dan ontvang je in januari waarschijnlijk geen voorlopige aanslag 2023. Je kunt deze wel zelf aanvragen. Je betaalt de inkomstenbelasting dan alvast in termijnen en hoeft bij de definitieve aanslag minder of helemaal niet te betalen. Ook kun je daarmee voorkomen dat je later in dezelfde periode zowel de definitieve aanslag 2023 als de voorlopige aanslag van één of meerdere andere jaren moet betalen. Vraag je geen voorlopige aanslag aan? Dan is het verstandig om zelf een deel van jouw inkomsten te reserveren voor de belastingen.Kijk op belastingdienst.nl/voorlopigeaanslag