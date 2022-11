Prijs veruit belangrijkst voor Nederlandse consument

4 november 2022 - Maar liefst vier op de vijf Nederlanders noemen prijs als belangrijkste drijfveer bij aankopen voor de feestdagen. Aankopen die meer dan veertig procent van de consumenten vooral in november zal doen. Dit blijkt uit onderzoek van Wunderkind, waarbij de marketing performance engine 500 Nederlandse consumenten ondervroeg. Ruim de helft van de respondenten geeft aan online te gaan winkelen tijdens Black Friday en Cyber Monday (BFCM). Mogelijk dat de lagere prijzen tijdens deze actiedagen de voorkeur voor aankopen in november verklaren.

Vooral vrouwen zijn prijsgevoelig. Zo vindt maar liefst 86 procent van hen de prijs het belangrijkste aspect van het product, tegenover 74 procent van de mannen. Dat het prijskaartje meespeelt, blijkt ook uit het feit dat 31 procent van de Nederlandse consumenten meer prijzen vergelijkt en aanbiedingen zoekt dan vorig jaar. "Consumenten zijn doortastender geworden in hun koopgedrag, mede door toenemende inflatie en hogere kosten voor primaire levensbehoeften", zegt Wouter Koch, Country Manager Nederland bij Wunderkind. "Als retailer moet je hier in aanloop naar de feestdagen rekening mee houden. Richt jouw merk zich bijvoorbeeld vooral op vrouwen? Stel dan vooral kortingen centraal. Wanneer mannen je hoofddoelgroep zijn, kun je beter productkenmerken en de merkpositionering uitlichten."Retailers met een goed ingerichte online strategie hebben een streepje voor. Zo gaat 54 procent van de Nederlandse consumenten tijdens Black Friday en Cyber Monday online shoppen, waarbij klantenbeoordelingen de meeste invloed uitoefenen op het doen van een aankoop. Nederlandse consumenten kopen online het liefst parfum en modeproducten (beide veertig procent), gevolgd door schoonheidsartikelen (36 procent) en boeken (32 procent). Koch: "Nederlandse consumenten oriënteren zich veelal op het internet, iets wat in de afgelopen jaren alleen maar is toegenomen. Merken moeten dus goed voorbereid zijn op een soepele online ervaring, van informeren tot thuis bezorgen. Duidelijk is dat online reviews ook een cruciaal onderdeel zijn van het aankoopproces, laat die dus duidelijk naar voren komen op je website."Behalve een soepele online winkelervaring, is ook digitale communicatie belangrijk voor de Nederlandse consument. Zo geeft maar liefst 59 procent aan dat e-mails van merken hen stimuleren tot BFCM-aankopen en 52 procent wordt graag herinnerd aan specifieke deals. Voor vijftig procent van de consumenten is e-mail hierbij het populairste medium. Koch: "Het belang van e-mailcommunicatie tussen merken en consumenten is al langere tijd bewezen en dit geldt zeker ook richting de feestdagen. Als jouw merk duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, dan raad ik aan hier actief over te communiceren. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat ruim een derde van de Nederlandse consumenten dit meeneemt in zijn of haar aankoopoverweging."