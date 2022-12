Cyber Monday opnieuw drukste pakketdag, groei koopjesdagen zet door

8 december 2022 - Black Friday en Cyber Monday blijven ondanks de economische tegenwind onverminderd populair. Dat blijkt uit een analyse van de verzenddata van Sendcloud, dat met meer dan 23.000 webwinkels samenwerkt. Gemiddeld verzonden webwinkels dit jaar zo’n vijf procent meer pakketten in de week van Black Friday, vergeleken met een jaar eerder. De groei volgt op een uitzonderlijk jaar: in 2021 versloeg ‘Black Week’ nog alle records met een stijging van het pakketvolume van 32 procent ten opzichte van 2020.



Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Ook dit jaar zorgden de koopjesdagen weer voor topdrukte bij pakketbezorgers. Vergeleken met een normale dag in 2022 werden er op Black Friday maar liefst 115 procent meer pakketten verzonden. De druktste dag van het jaar vond echter plaats op Cyber Monday, met 225 procent meer pakketten dan gebruikelijk. Maandag is over het algemeen de drukste dag in de week voor het verzenden van pakketten: orders die in het weekend worden ontvangen, worden op maandag verstuurd en veelal geleverd op dinsdag of woensdag."Het was dit jaar afwachten hoe Black Friday en Cyber Monday zouden verlopen. Niet alleen zijn veel consumenten getroffen door prijsinflatie, ook zijn fysieke winkels voor het eerste in drie jaar weer zonder beperkingen geopend tijdens de eindejaarspiek. Hoewel de e-commerce industrie minder hard groeit dan vorig jaar, kunnen we op basis van deze cijfers echter concluderen dat online shoppen een blijvertje is," aldus Rob van den Heuvel, CEO en Co-founder bij Sendcloud. "De drukte voor pakketbezorgers is echter nog niet voorbij, want traditioneel verwachten we nog een piek in het aantal pakketten in de week voor Kerst. Houd dus rekening met langere levertijden en bestel op tijd. Zo zorgen we samen dat de feestdagen een succes worden!"Ook in andere landen zorgt het koopjesfestijn voor topdrukte. In Duitsland nam het aantal pakketten tijdens Cyber Monday met 221 procent toe en in Frankrijk werden maar liefst 317 procent meer pakketten verzonden. Spanje spant echter de kroon, daar gingen afgelopen maandag maar liefst 378 procent meer zendingen over de band.