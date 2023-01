Gratis verzending populair, maar betalingsbereidheid consumenten groeit

16 januari 2023 - Jarenlang waren consumenten gewend aan gratis bezorging, maar de stijgende prijzen dwingen steeds meer webwinkels verzendkosten door te berekenen. Hoewel hoge verzendkosten voor de meerderheid van consumenten (57 procent) reden is een aankoop te staken, neemt tegelijkertijd de betalingsbereidheid toe. Waar Nederlanders een jaar geleden voor een order van €50 nog maximaal €3,40 aan bezorgkosten wilden betalen, steeg dat naar €4,50.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Dat blijkt uit onderzoek van Sendcloud onder 1,000 Nederlanders.Twee derde (65 procent) van de consumenten verwacht dat verzendkosten dit jaar zullen stijgen als gevolg van inflatie. Hoeveel consumenten willen betalen voor verzending, hangt af van de orderwaarde van hun bestelling. Voor een bestelling van €15,00 wil de Nederlandse consument €4,50 betalen, bij een order van €150,00 euro zelfs €5,50. Nederland ligt daarmee boven het Europese gemiddelde van respectievelijk €4,30 en €6,20. Opvallend is dat millennials het diepst in de buidel tasten: zij zijn bereid tot wel €7,40 aan bezorgkosten te betalen."Nederlanders zijn lange tijd verwend met gratis verzending, terwijl dit voor veel online retailers een blok aan het been is. Voor een dubbeltje extra gingen consumenten al naar de concurrent," aldus Rob van den Heuvel, CEO en Co-founder bij Sendcloud. "We zien nu een duidelijke verschuiving in consumentengedrag. Nederlanders zijn best bereid een bijdrage te leveren aan de verzendkosten, al kan de hoogte hiervan wel een dealbreaker zijn. Webgiganten als H&M en Zalando rekenen daarom steeds vaker verzendkosten voor kleine bestellingen, en onze verwachting is dat veel online retailers dit voorbeeld zullen volgen."Terwijl de betalingsbereidheid voor verzending groeit, blijft gratis verzending onverminderd populair. Maar liefst twee op de drie (59 procent) Nederlanders is bereid een extra product toe te voegen in ruil voor gratis verzending. Bovendien wint gratis het van snelheid: terwijl vier op de vijf consumenten (82 procent) gratis boven snelle bezorging verkiest, geeft slechts een vijfde (achttien procent) de voorkeur aan snelle levering. Ook bij de keuze uit verschillende verzendopties of een specifieke vervoerder, komt gratis bezorging als winnaar uit de bus.Hoewel ‘gratis’ dus een sleutelwoord blijft als het gaat om verzending, zijn consumenten zich ook bewust van de ecologische consequenties van bezorging. een op de drie consumenten is van mening dat niet-duurzame levering duurder moet zijn. Tegelijkertijd gelooft de meerderheid (71 procent) dat verzendkosten goedkoper moeten zijn wanneer een consument bereid is langer te wachten.