Vanaf 2025 alleen nog vracht- en bestelverkeer zonder uitstoot in binnensteden

25 november 2022 - Winkels, kantoren en horeca bevoorraden of pakketjes bezorgen gebeurt via goederenvervoer. Denk aan bijvoorbeeld bestelauto’s en vrachtwagens. Die rijden nu nog vaak op diesel of benzine en stoten dus CO2 uit. Daarom komen er vanaf 2025 zero-emissiezones in 30 tot 40 gemeenten en binnensteden in Nederland. Binnen deze gebieden moeten zakelijke bestel- en vrachtauto’s uitstootvrij zijn. Voor een aantal emissieklassen is er tot 2030 nog een overgangsregeling.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Zero-emissiezones zorgen voor schonere lucht en minder overlast van goederenverkeer in de binnenstad. Waar de gebieden komen kun je bekijken op opwegnaarzes.nl/bedrijven.Minder vervuilend verkeer in de binnensteden is een belangrijk doel. Dit draagt bij aan schonere lucht, de bereikbaarheid en veiligheid. Het is beter voor het klimaat en voorkomt overlast van goederenvervoer. Er zijn al verschillende initiatieven om het verkeer in de binnenstad schoner en slimmer te organiseren. Bijvoorbeeld door verzamel- en distributiepunten (hubs) aan de rand van steden van waaruit alles met zo weinig mogelijk vracht- en bestelwagens en uitstootvrij bezorgd kan worden.Ondernemers die overstappen op een uitstootvrije bestelauto of vrachtwagen kunnen gebruik maken van subsidies en hebben fiscale voordelen. Ook geldt er een overgangsregeling voor verschillende soorten voertuigen, zodat er tijd is om de overstap goed te plannen. Veel provincies en gemeenten hebben logistiek makelaars die ondernemers persoonlijk adviseren en steunen bij de overstap naar uitstootvrij vervoer.Ben je in bezit van een zakelijke bestelauto of vrachtwagen? Dan wil je vast weten of het invoeren van zero-emissiezones voor stadslogistiek gevolgen heeft voor jou of jouw voertuig. Doe de check op check.opwegnaarzes.nl. In drie simpele stappen weet je direct of en wanneer jij actie moet ondernemen.Kijk voor meer informatie over de zero-emissiezones voor stadslogistiek op opwegnaarzes.nl. Hier vind je ook handige rekentools die je laten zien welke voordelen elektrisch rijden jou kan bieden.