Vijf trends voor e-commerce bezorging in 2023

4 januari 2023 - Wat een jaar! 2022 heeft online retailers flink bezig gehouden. Terwijl het jaar begon met explosieve verkopen als gevolg van de coronamaatregelen, worden retailers inmiddels geconfronteerd met recordinflatie en vertragingen als gevolg van personeelstekorten. Weliswaar remt de groei van e-commerce iets af, inmiddels is wel duidelijk dat online shoppen een blijvertje is. Vanuit dat perspectief deelt Rob van den Heuvel (CEO en Co-founder bij Sendcloud) vijf trends voor de last mile in 2023.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Na twee jaar overwegend online winkelen zijn consumenten klaar om de winkelstraten weer op te zoeken. Hoewel e-commerce een groter deel van de verkopen vertegenwoordigt dan dan vóór de pandemie, remt de groei van online winkelen af en is offline winkelen terug in de mode. 2023 wordt een bepalend jaar in de zoektocht naar een nieuwe balans tussen online en offline winkelen. Met dit is ons achterhoofd wordt omnichannel belangrijker dan ooit. Bedrijven die zowel online als offline verkopen, moeten van een naadloze winkelervaring hun topprioriteit maken. Omnichannel winkelen zal gelijkstaan aan omnichannel verzenden. Niet voor niets verwacht een op de vier online shoppers dat retailers ook in de winkel afhaalmogelijkheden aanbieden. Pakketkluizen en afhaalpunten zullen dan ook essentieel zijn in het overbruggen van de kloof tussen online en offline.Ook in 2023 belooft inflatie een blijvende impact te hebben. Niet alleen betekent dat dat prijzen stijgen en consumenten vaker hun hand op de knip houden, ook bedrijven zullen kritischer naar hun kosten moeten kijken. Met het oog op stijgende verzendkosten zal verzenddata een belangrijke rol spelen bij het beheersen en optimaliseren van kosten in de strijd tegen inflatie.Elke verzendoptie heeft zijn eigen prijskaartje, snelheid en voordelen en een grondige analyse van verzenddata kan helpen om verzendkosten maximaal te optimaliseren. Het implementeren van een multi-carrier strategie helpt niet alleen om kosten te besparen, maar is ook een goede manier om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften van klanten en risico's te spreiden over meerdere vervoerders.2022 was een turbulent jaar met behoorlijk wat vertragingen als gevolg van personeelstekorten en stakingen. Hoewel vertraging ook komend jaar onvermijdelijk is, zijn consumenten heel begripvol zolang de verwachten goed worden gemanaged. De tijd dat consumenten geduldig afwachten tot hun pakketje door de bus valt ligt namelijk ver achter ons.Klanten verwachten duidelijkheid over levertijden en als retailers hun leveringsbelofte niet waarmaken, kan dat het vertrouwen van de klant schade. Een op de vijf consumenten gaat zelfs zover om niet opnieuw te bestellen wanneer de tracking updates van een webwinkel beperkt zijn. Duidelijke en transparante tracking notificaties zijn dan ook key in het opbouwen van langdurige klantrelaties. Een goed moment om na te denken over het automatiseren van je tracking updates!Lange tijd namen retailers de kosten voor retourzendingen voor eigen rekening, maar dat lijkt sinds dit jaar verleden tijd. In 2022 kondigden retailers als Zara, H&M aan Boohoo aan retourkosten voortaan direct bij de klant in rekening te brengen, om op die manier hun logisitieke kosten te verlagen. Hoewel consumenten wellicht wat tijd nodig hebben om hieraan te wennen, lijkt het waarschijnlijk dat in 2023 een domino-effect gaat plaatsvinden. Hoewel gratis retourneren een mooie teaser kan zijn voor consumenten, leert een snelle rekensom dat het voor retailers onmogelijk is deze kosten op lange termijn te dekken. Terwijl de pakketvolumes en retourstromen elk jaar groeien, rijzen retourkosten de pan uit. Het wordt dan ook tijd dat consumenten zich bewust worden van het prijskaartje en de milieu-impact die aan elke retourzending verbonden zijn. Een kleine retourvergoeding kan het juiste zetje zijn om consumenten te stimuleren hun retourgedrag eens kritisch onder de loep te nemen.Duurzaamheid staat al jaren hoog op de agenda, maar blijkt in de praktijk nog geen topprioritiet voor consumenten. Slechts 8 procent zegt een bestelling te annuleren wanneer er geen groene levering beschikbaar is. Gelukkig heeft het ondertekenen van de Europease Green Deal bedrijven ertoe gedwongen actie te ondernemen en meer te investeren in groene verzending en duurzame verpakkingsmaterialen.Nu is het tijd om ook bij consumenten een duurzame gedragsverandering te weeg te brengen. Pakketbezorging is één manier waarop klanten hun uitstoot kunnen verminderen en milieubewustere beslissingen kunnen nemen. Door op productpagina’s en bij het afrekenen steeds vaker te wijzen op duurzame verzendopties, kunnen we consumenten aanmoedigen om voor duurzaamheid in plaats van snelheid te kiezen.