Nederlander laat online winkelmandje massaal ‘staan’ bij hoge verzendkosten en bezorgdheid over betaalmethode

19 oktober 2022 - Maar liefst twee op de drie (59 procent) Nederlanders kiest ervoor hun online bestelling niet te voltooien, wanneer er bij het afrekenen opeens hoge verzendkosten of belastingen boven op de kosten komen. Dit blijkt uit onderzoek van financieel dienstverlener Mollie onder 3.000 Europeanen, waaronder 500 Nederlanders. De Nederlandse consument laat zich dus vooral leiden door de effecten op de portemonnee. Ruim de helft (54 procent) van de Nederlanders vindt de veiligheid van de betaling heel belangrijk en geeft dat als reden om hun online winkelmandje achter te laten.

Nederlanders vinden het belangrijk dat bij het afrekenen hun gewenste betaalmethode beschikbaar is. 48 procent maakt hun online bestelling niet af als dit niet het geval is. Dat is iets meer dan het Europees gemiddelde van 45 procent. Kijkend naar wat de gewenste betaalmethode is, is iDEAL de ultieme betaalmethode in Nederland. Dit is van 82 procent van de consumenten de favoriet voor bestellingen in eigen land. PayPal en creditcard volgen met respectievelijk 66 en 44 procent als tweede en derde. Klarna, een Buy Now Pay Later betaalmethode, staat met dertig procent op een vierde plaats. Voor betalingen in het buitenland betaalt de Nederlander ook het liefst met iDEAL (68 procent), kort daarop volgt PayPal (63 procent).Nederlandse retailers die actief zijn in het buitenland moeten er rekening mee houden dat de favoriete betaalmethode van de Nederlandse consument verschilt van die van de buitenlandse consument. Zo willen Duitsers voornamelijk (65 procent) via PayPal betalen aan buitenlandse retailers. Minder interessant voor hen is de betaalkaart (43 procent), waar deze in Engeland juist heel populair is (83 procent). Belgen betalen het liefst via Bancontact (74 procent). Opvallend is de populariteit van Apple Pay: in Engeland betaalt 59 procent het liefst daarmee aan een buitenlandse retailer, in Duitsland en België respectievelijk slechts negentien en dertien procent.Ook de reden om een aankoop online te doen in plaats van in een winkel verschilt per land. Alle landen samengenomen is de beste prijs het belangrijkste (25 procent) argument, gevolgd door het gemak van producten thuisgestuurd krijgen. Opvallend is dat voor de Nederlandse consument dit net andersom ligt: zij kiezen het vaakst voor online bestellen wegens het gemak van bezorging (zestien procent) en daarna pas omdat zij online een betere prijs krijgen (twaalf procent).Raymond Lansheuvel, Head of Business Development Nederland bij Mollie: "Wil je als Nederlandse ondernemer je business laten groeien, dan is het logisch om op een gegeven moment de stap naar het buitenland te zetten. Om dat met succes te doen, is het essentieel om te kijken naar een lokale aanpak. Dit zit hem niet alleen in het lokaliseren van je product of dienst, maar ook in het lokaliseren van bijvoorbeeld de betaalmethodes. Zo is het van belang om de lokale favoriete betaaloptie bovenaan te plaatsen. Dit gebeurt vaak niet en zorgt ervoor dat omzet wordt misgelopen. Mollie biedt klanten intensieve begeleiding bij een internationale stap. We helpen hen de lokale markt zo goed mogelijk te begrijpen en zorgen er samen voor dat zij hun doelstellingen kunnen realiseren."Meer weten over het onderzoek en wat webshops kunnen doen om (internationale) klanten aan te trekken en behouden? Klik hier