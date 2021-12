Webshops informeren Nederlanders onvoldoende over duurzame shopping- en verzendopties

20 december 2021 - We kunnen er anno 2021 niet meer omheen: we moeten proberen waar het kan duurzamer te leven. Vorige maand werd er tijdens de klimaattop in Glasgow nog flink onderhandeld om een duurzamere toekomst te realiseren. Toch valt er op de korte termijn winst te behalen wanneer consumenten zich bewuster worden van hun ecologische voetafdruk, ook tijdens het online winkelen dat nu door de lockdown in ons land nóg populairder lijkt te worden.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Voor de consument is het lastig om bewuster te winkelen als hij of zij geen inzicht heeft in de impact van online bestellen op het milieu. Zo zegt meer dan de helft van de Nederlanders (57 procent) niet genoeg geïnformeerd te worden door webshops over het effect van hun aankoop, slechts dertien procent vindt dat dat wel gebeurt en 30 procent staat hier neutraal in. Dat blijkt uit onderzoek van Manhattan Associates , leverancier van supplychain- en omnichanneloplossingen.Ondanks dat het merendeel van de consumenten vindt dat zij niet goed worden geïnformeerd is meer dan een kwart (29 procent) zich wel bewust van de negatieve impact van online bestellingen. Toch is dit voor hen geen reden om minder online te kopen.Pieter Van den Broecke, managing director Benelux en Duitsland bij Manhattan Associates: "Er is binnen retail veel focus op de klantervaring en hierbij spelen leveringssnelheid en inzicht in bezorgtijd een grote rol, maar er wordt nog maar weinig inzicht gegeven in de meest duurzame leveringsoptie. Dat is een gemiste kans, zeker in de huidige tijd. Met de juiste informatie kunnen consumenten een betere afweging maken tussen de verschillende opties. Als retailer lever je hiermee een positieve bijdrage aan de verduurzaming van logistiek en bied je de bewuste consument bovendien een service die aansluit bij zijn of haar behoeften. Daarnaast geeft het webwinkeleigenaren meer flexibiliteit met voorraden en leveringen."Een voorbeeld van een stap die volgens Van den Broecke in het bestelproces efficiënter kan worden ingericht, is de mogelijkheid om een bestelling te kunnen wijzigen na bijvoorbeeld 30-60 minuten. "Dit kan bij de meeste webshops niet. Nadat consumenten de transactie hebben voltooid, hebben ze gewoonweg geen kans meer om de bestelling te wijzigen, te annuleren of aan te vullen. Mocht dit allemaal wel tot de mogelijkheden behoren, dan is het risico op retourzendingen ook meteen gereduceerd. Ons doel is om onze consumenten de mogelijkheid en de opties te geven om het fulfilmentproces te beïnvloeden, in de hoop dat ze uiteindelijk beter geïnformeerde en 'groenere' keuzes zullen maken op de lange termijn. Die technologie is voorhanden."Het thuisbezorgen van online decemberaankopen is erg populair onder Nederlanders, twee derde (66 procent) vindt dit de fijnste optie. Veertien procent haalt het pakket het liefst op bij een pakketpunt en de kleinste groep (elf procent) laat cadeaus in de winkel bezorgen.