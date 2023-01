Prijs voor tweedehandsauto bereikt ook in december weer nieuw record

11 januari 2023 - Het zat er al even aan te komen maar ook in december is de gemiddelde occasionprijs in Nederland weer naar een nieuw record gestegen. De gemiddelde prijs van een occasion bedroeg afgelopen maand €25.215 euro. Dit blijkt uit de laatste cijfers van AutoScout24, het Europese online autoplatform voor nieuwe en tweedehandsauto’s. Dat is een stijging van 1,7 procent vergeleken met een maand eerder en zestien procent hoger dan vorig jaar in december.

Europese gemiddelde occasionprijzen in december 2022:

Frankrijk: €30.322(+15,7 procent) *

Duitsland: €28.713 (+12,2 procent) *

Oostenrijk €28.519 (+14,5 procent) *

België: €25.563 (+11,8 procent) *

Nederland: €25.215 (+16,0 procent) *

Italië: €22.399 (+8,0 procent) *

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Vorige maand gaf AutoScout24 al aan dat als de stijgende lijn doorzette de gemiddelde occasionprijs aan het einde van het jaar boven de €25.000 euro uit zou komen. Die trend heeft zich afgelopen maand daadwerkelijk doorgezet en wordt een occasion nu in Nederland gemiddeld voor een bedrag van €25.215 euro aangeboden.Maar niet alleen in Nederland stegen de gemiddelde prijzen voor een tweedehandsauto. Op Italië en Oostenrijk na, waar de occasion afgelopen maand iets in prijs daalde, stegen ook de prijzen afgelopen maand in Duitsland, België en Frankrijk weer naar een nieuw record. Als er wordt gekeken naar de cijfers van januari tot en met december van dit jaar laten alle landen in Europa een duidelijke stijging zien. In Frankrijk werd vergeleken met de andere markten eind 2022 de hoogste prijs genoteerd (€30.322 euro), maar in Nederland was de grootste procentuele prijsstijging van Europa te zien (+zestienprocent).Maar dit betekent niet dat er nu helemaal geen aanbod meer is voor de Nederlander met een kleinere portemonnee. AutoScout24 biedt nog steeds een groot aanbod aan occasions van verschillende merken en modellen op het platform aan met een vraagprijs tot €10.000 euro. In Nederland zijn dit er meer dan 47.000 en in heel Europa meer dan 270.000."Het afgelopen jaar hebben we de gemiddelde occasionprijs record na record zien verbreken. Na een kleine dip in de zomer, zien we de gemiddelde prijs voor een tweedehandsauto ook deze maand weer naar een nieuw record stijgen. Dit zien we niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van Europa terug. De automarkt had lang te kampen met leveringsachterstanden bij nieuwe auto’s. Dit resulteerde ook in minder aanbod op de tweedehandsautomarkt waar de vraag hoog is, en had daardoor ook zijn effect op de prijzen," zegt Country Manager Dorianne Richelle