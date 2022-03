Prijskaartje occasion blijft oplopen: gemiddelde prijs 22. 370 euro

18 maart 2022 - De autobestuurder moet steeds dieper in de buidel tasten om de weg op te kunnen: de benzineprijs rijst de pan uit, maar ook de auto zelf wordt er niet goedkoper op. Uit cijfers van AutoScout24, het Europese online autoplatform voor gebruikte en nieuwe auto’s, bleek dat een tweedehandsauto in februari voor gemiddeld €22.370 euro te koop stond.

Dit is een forse stijging in vergelijking met een jaar eerder toen er nog gemiddeld €19.657 voor een occasion werd gevraagd (+veertien procent). De prijsstijgingen zijn het resultaat van een grote blijvende vraag naar occasions, het beperkte aanbod van nieuwe auto’s en de gestegen inkoopprijs. In februari verstuurde AutoScout24 ook weer naar gelieerde autobedrijven ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Volgens databedrijf VWE werden er bovendien 103.746 occasions aan eindgebruikers afgeleverd, 2,9 procent meer dan in februari 2021. In de eerste twee maanden van 2022 zijn er al bijna 9.000 (+4,3 procent) meer B2C-occasions verkocht dan vorig jaar."Wij zien en herkennen dezelfde trend op ons platform AutoScout24: tweedehandsauto’s blijven in trek. In 2021 hebben we maar liefst 40 procent meer leads naar onze gelieerde autobedrijven verstuurd. Ook in het nieuwe jaar zijn we met een stijging gestart, potentiële kopers hebben in januari en februari veertien procent meer leads hebben verstuurd t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast zien we dat de gemiddelde occasionprijs inmiddels is gestegen naar een nieuwe recordprijs van €22.370," aldusDe beller is vaak sneller, maar WhatsApp groeit in populariteit onder potentiële autokopers bij het veroveren van die felbegeerde occasion. Uit data van AutoScout24 blijkt namelijk dat bijna één op de vijf zoekenden anno 2022 de mobiele instant messaging app gebruikt voor het benaderen van een autobedrijf.