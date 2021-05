Eén jaar corona: occasionmarkt blijft aantrekken

19 mei 2021 - Waar vorig jaar april een uitzonderlijke tegenvaller was voor de autobedrijven, lijkt de branche er een jaar later een stuk rooskleuriger voor te staan. Dit is een trend die ook blijkt uit de maandelijkse gegevens van AutoScout24. In april van dit jaar werden maar liefst 121 procent meer kwalitatieve leads naar autobedrijven verstuurd in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar.

De gemiddelde occasionprijs steeg in een jaar tijd van 18.925 euro naar 19.606 euro. Er werd vooral gezocht naar de Volkswagen Golf en Tesla Model S.Sinds de start van de coronapandemie in het voorjaar van 2020 zijn er veel ontwikkelingen op de occasionmarkt geweest. Waar de occasionverkoop eerst te maken kreeg met een flinke tegenvaller, trok de interesse al snel weer aan. Sinds het begin van dit jaar is er een blijvende recordstijging in de vraag naar occasions zichtbaar. Voor de maand april betekende dit dat AutoScout24 121 procent meer kwalitatieve leads doorstuurde naar gelieerde autobedrijven vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Deze trend zet ook door in de verkoopcijfers, waar de verkoop van gebruikte personenauto's door autobedrijven aan eindgebruikers in april is uitgekomen op 121.994 stuks, 51,1 procent meer dan in dezelfde maand van 2020**."Als we terugkijken op een jaar geleden - de start van de coronacrisis – en de impact die dit in eerste instantie had op onze branche, zijn we erg tevreden en trots om te zien waar we nu staan. Dit jaar in april hebben we maar liefst 121 procent meer kwalitatieve leads naar autobedrijven verstuurd in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. De interesse in occasions blijft toenemen en we hopen deze positieve trend voort te blijven ze," aldus directeur Rachel Gómez y Maseland.In de zoektocht naar een tweedehandsauto blijft de Volkswagen Golf op dit moment het meest gewild. Dit populaire model wordt in de top tien meest bekeken auto’s op de tweede plaats gevolgd door de Volkswagen Polo en op de derde plaats door de Audi A3.