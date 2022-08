Gemiddelde prijs van een occasion daalt voor het eerst sinds voorjaar 2021

12 augustus 2022 - Al ruim een jaar zijn er op de tweedehandsautomarkt unieke prijsstijgingen zichtbaar. Ook in het eerste halfjaar van 2022 werd wederom een record verbroken, maar in juli leek het tij te keren, de gemiddelde prijs van een occasion daalde voor het eerst sinds het voorjaar 2021. In vergelijking met een maand eerder gaat het om een daling van €277 euro (-1,2 procent). In juli stond een tweedehandsauto voor een gemiddelde prijs van €23.531 euro te koop, zo blijkt uit cijfers van AutoScout24.

Europese occasionprijzen in juli:

Frankrijk: €27.716 (+1,2 procent)

Duitsland: €27.361 (-0,2 procent)

Oostenrijk: €27.203 (+1,9 procent)

België: €24.119 (+1,1 procent)

Nederland: €23.531 (-1,2 procent)

Italië: €21.613 (+0,8 procent)

"Voor het eerst sinds maart 2021 zien we een daling in de gemiddelde occasionprijs, zo blijkt uit de cijfers van onze platformen AutoScout24 en AutoTrader. Dit is een trend die we vaker zien terugkeren in de zomermaanden juli en augustus, aangezien de Nederlandse consument dan vanwege de zomervakantie minder vaak op zoek is naar een nieuwe of gebruikte auto. Deze trend zien we echter niet terug in de rest van Europa. Daar stijgt de gemiddelde prijs voor een occasion rustig door, en gaat de prijs in Frankrijk zelfs richting de €28.000 euro. In de maand juli daalde de gemiddelde prijs voor een occasion in Nederland met 1,2 procent naar €23.531 euro." aldus Country Manager Dorianne Richelle.







Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

De brancheorganisatie gaf een maand eerder al de verwachting af dat de piek van de prijsstijgingen bereikt zou zijn en gelet op de cijfers van AutoScout24 in de maand juli lijkt dit inderdaad het geval te zijn geweest.De zomervakantie is nog voor heel Nederland in volle gang, en mensen zoeken massaal het binnen- en buitenland op om te genieten van hun vakantie. Nu we eindelijk van een zomer zonder coronarestricties kunnen genieten is de verwachting dat mensen weer meer geld aan een vakantie uitgeven. Traditiegetrouw gaan we dan iets minder vaak op zoek naar een nieuwe of gebruikte auto. In 2019, maar ook in voorgaande jaren, zag AutoScout24 normaliter dat de prijs in juli en augustus iets daalt. In juli 2019 betrof dit een daling van €225 euro (-1,2 procent) en in augustus 2019 ging het om een daling van €140 euro (-0,7 procent). Vanwege de coronapandemie waren de zomers van 2020 en 2021 hierin uitzonderingen.Het verschil in occasionprijzen wordt in Europa steeds groter. De dalende trend die we afgelopen maand in Nederland zagen, is vrijwel niet zichtbaar in de rest van Europa. Alleen in Duitsland is de gemiddelde occasionprijs iets gedaald ten opzichte van een maand eerder in juni. Daar daalde de prijs met 0,2 procent naar een gemiddelde prijs van €27.361 euro. Daarmee betalen de Duitsers bijna het allermeest voor een occasion in Europa. Alleen in Frankrijk ben je meer kwijt, daar steeg de gemiddelde occasionprijs in juli zelfs door naar een recordbedrag van €27.716 euro. Ook in Oostenrijk, België en Italië stegen de gemiddelde prijzen afgelopen maand door naar respectievelijk €27.203 euro, €24.119 euro en €21.613 euro.