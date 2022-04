Prijs voor occasion stijgt elfde maand op rij

15 april 2022 - Ook afgelopen maand zijn de gemiddelde occasionprijzen weer verder gestegen. Daarmee is maart de elfde maand op rij waarin de occasionprijzen record na record verbreken. Uit cijfers van AutoScout24 bleek dat een occasion in maart voor gemiddeld €22.723 euro te koop stond. Dit is opnieuw een forse stijging aangezien je in vergelijking met vorige maand €276 euro meer moet neerleggen voor een occasion (+1,3 procent).

Vergeleken met het gehele eerste kwartaal is de Nederlander in maart zelfs 2,5 procent meer gaan betalen voor een occasion. De vraag naar occasions is dan ook nog steeds groter dan het aanbod. In het eerste kwartaal van 2022 verstuurde AutoScout24 zeven procent meer kwalitatieve leads naar gelieerde autobedrijven ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2021.Maar wie denkt dat wij in Nederland de enigen zijn die grote bedragen voor een auto neerleggen heeft het mis. In de rest van Europa stijgen de prijzen ook rustig door. Frankrijk spant de kroon, want daar ligt de gemiddelde occasionprijs inmiddels op meer dan €27.000 euro. Duitsland steeg de afgelopen maand door naar een gemiddelde prijs van €27.103 euro en de gemiddelde prijs voor een occasion in Oostenrijk ligt op €25.749 euro. Alleen in België en Italië is de vraagprijs afgelopen maand iets minder voor een tweedehandsauto via het platform. In België daalde de prijs naar gemiddeld €23.465 euro en in Italië naar €21.416 euro. Daarmee is Italië in Europa het enige land dat zich nog onder de grens van €22.000 euro bevindt.1. Frankrijk: €27.281 (+0,2 procent)2. Duitsland: €27.103 (+1,3 procent)3. Oostenrijk €25.749 (+0,03 procent)4. België: €23.465 (-0,6 procent)5. Italië: €21.416 (-0,03 procent)"Wij zien op onze platformen AutoScout24 en AutoTrader een blijvende grote interesse in occasions. In het eerste kwartaal van 2022 hebben we maar liefst zeven procent meer leads naar de autobedrijven verstuurd t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast zien we dat de gemiddelde occasionprijs blijft stijgen en inmiddels is gestegen naar de recordhoogte van €22.723. Deze stijgende prijs is niet uniek, want in meerdere Europese landen wordt record na record verbroken," aldusMomenteel staan er meer dan 201.000 auto’s te koop en dat maakt dat AutoScout24 het grootste aanbod van Nederland heeft.