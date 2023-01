Corona, griep en nijpend personeelstekort brengen ziekteverzuim omhoog

9 januari 2023 - Het totaal aantal ziekmeldingen in Nederland is in het afgelopen jaar met 39 procent gestegen ten opzichte van 2021. Dat blijkt uit de binnengekomen meldingen tot november van mkb’ers bij verzekeraar Interpolis. Ook in het laatste kwartaal van 2022 laat het ziekteverzuim een toename zien. Zorgwekkend is dat het aantal werknemers dat langdurig uitvalt toegenomen is. Zowel ten opzichte van 2021 als ten opzichte van de jaren voor de pandemie. Een belangrijke verklaring hiervoor lijkt het nijpende personeelstekort, waardoor de werkdruk bij andere werknemers toeneemt.

Het kortdurend verzuim, veroorzaakt door onder andere besmettingen met het corona- of griepvirus, is twintig procent hoger in 2022 dan in de jaren voor de pandemie (2017 tot en met 2019). Het middellangdurig verzuim ligt dertien procent hoger.Een kwart van de mkb-ondernemers maakt zich momenteel zorgen over de gezondheid van zijn personeel. Dat blijkt uit de maandelijkse BedrijvenMonitor van Interpolis, onderdeel van financieel dienstverlener Achmea. René Voets, directeur Bedrijven van Interpolis: "We blijven de zorgen van mkb’ers over het hebben en houden van voldoende personeel door het jaar heen terugzien. Als een organisatie kampt met te weinig personeel zorgt dit voor extra werkdruk bij de huidige werknemers. Hierdoor vallen op den duur werknemers uit, wat vervolgens de werkdruk bij andere werknemers nog meer opvoert. Het klinkt misschien cliché, maar we blijven ondernemers adviseren om hierover in gesprek te gaan met hun werknemers. Alleen op die manier kan je voldoende een vinger aan de pols houden bij werknemers en kan je op tijd kijken hoe je de werkdruk kan verdelen om langdurige uitval te voorkomen. Ook in 2023 wordt de werkdruk van werknemers een heel belangrijk onderwerp zijn."