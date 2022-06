Aantal verzuimmeldingen in mei dertien procent hoger dan mei vorig jaar

21 juni 2022 - Het aantal verzuimmeldingen bij mkb-ondernemingen is in mei dit jaar 13 procent hoger dan in mei vorig jaar. Vergeleken met mei 2018 en 2019, de twee pre-coronajaren, ligt het aantal meldingen gemiddeld 37 procent hoger. Dit blijkt uit cijfers van verzekeraar Interpolis. Uit de maandelijkse BedrijvenMonitor van de verzekeraar komt naar voren dat 44 procent van de ondernemers zich momenteel zorgen maakt over een hoog verzuimpercentage.

Interpolis pleit voor het meer bespreekbaar maken van de oorzaken van verzuim met werknemers. Dat kan werkgerelateerd zijn, maar ook privégerelateerd.Vanaf oktober 2021 loopt het aantal verzuimmeldingen weer op, na een periode van minder meldingen, en is het fors hoger dan de jaren voor de pandemie. Midden april 2022 normaliseerde het aantal verzuimmeldingen richting het niveau van voor de pandemie, maar er blijven pieken zichtbaar. René Voets, directeur Bedrijven van Interpolis: "Cijfers van het RIVM laten zien dat het aantal coronagevallen in Nederland toeneemt. Dat komt onder andere door nieuwe varianten die opkomen. Ondernemers zelf geven in onze maandelijkse BedrijvenMonitor aan dat coronabesmettingen en quarantaineverplichtingen belangrijke oorzaken zijn voor verzuim. Daarnaast horen we van ondernemers ook dat zij meer fysieke bijeenkomsten en evenementen hebben."Onder ondernemers nemen de zorgen over een hoog verzuimpercentage toe. Uit de maandelijkse BedrijvenMonitor van Interpolis, onderdeel van financieel dienstverlener Achmea, blijkt dat 44 procent van de ondernemers zich hier zorgen over maakt. Een stijging van 10 procent vergeleken met maart dit jaar. Voets: "Het klinkt eenvoudig, maar het gesprek aangaan met medewerkers is heel belangrijk. Onze specialisten die zich bezighouden met duurzame inzetbaarheid van medewerkers onderstrepen dit belang. In aanloop naar daadwerkelijk verzuim zijn er vaak al signalen te herkennen. Doordat we meer thuiswerken is het contact tussen werkgever en werknemer veranderd. Daardoor kan het voor een werkgever lastiger zijn om een vinger aan de pols te houden over hoe het met een werknemer gaat. Het aangaan van het gesprek hierover is dan een cruciaal onderdeel. Praat hierbij dan niet alleen over werkgerelateerde zaken. Verzuim is vaak een optelsom van verschillende factoren. Dat kan werkgerelateerd zijn, maar ook privégerelateerd. Je praat buiten werktijd ook over je werk. Dan zou het niet raar moeten zijn om op je werk over je privésituatie te praten."