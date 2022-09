Hoge ziektecijfers maken preventie en verzuimbeleid belangrijker dan ooit

19 september 2022 - Het aanhoudend hoge ziekteverzuim in combinatie met de krappe arbeidsmarkt maakt inzet op preventie en goed verzuimbeleid door werkgevers belangrijker dan ooit, zeker in het mkb. Om ondernemers hiervan extra bewust te maken en te informeren over preventie, re-integratie en alles rond loondoorbetaling bij ziekte, zijn MKB-Nederland en het ministerie van SZW, in samenwerking met twintig aangesloten branches, het platform www.loondoorbetalingbijziekte.nl gestart.

Het CBS maakt bekend dat het ziekteverzuim het afgelopen kwartaal licht is gedaald, maar het ligt nog altijd op 5,4 procent. "Zorgelijk is vooral het aanhoudend aandeel psychisch verzuim, omdat dat doorgaans ook langer duurt. Het mkb doet het gemiddeld wat beter dan het grootbedrijf (6,0 procent), maar de impact als een collega langdurig uitvalt is in een klein bedrijf natuurlijk veel groter. En omdat de arbeidsmarkt krap is en veel bedrijven om mensen zitten te springen, zijn zaken als preventie en re-integratie nu nog belangrijker," zegt Paul Lammerts, adviseur loondoorbetaling bij ziekte bij het gelijknamige project van MKB-Nederland en het ministerie van SZW.Volgens hem onderschatten ondernemers nog weleens wat erbij komt kijken als iemand in het bedrijf door ziekte uitvalt. "Het is niet alleen het loon doorbetalen en vervanging regelen. Werkgever en werknemer hebben bijvoorbeeld ook een aantal re-integratieverplichtingen die al vanaf de eerste week van ziekmelding ingaan. In het mkb hebben de meeste ondernemers geen HR-afdeling die dit soort zaken oppakt. Maar als je als ondernemer je zaakjes niet goed op orde hebt, kan ziekteverzuim zelfs een risico voor de bedrijfscontinuïteit vormen. Verzuimbegeleiding bij langdurige ziekte is een vak, en géén doe-het-zelfzaak. Het is daarom belangrijk dat werkgevers goed worden bijgestaan door vakmensen."Eind 2018 hebben MKB-Nederland, het ministerie van SZW en het Verbond van Verzekeraars afspraken gemaakt over de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Er is een maatregelenpakket vastgesteld, waarmee de risico’s voor (kleine) ondernemers worden beperkt en loondoorbetaling bij ziekte – en alles wat daarbij komt kijken – voor hen makkelijker, duidelijker en goedkoper is geworden. Als uitvloeisel van die afspraken is er sinds januari 2020 de MKB verzuim-ontzorgverzekering (MKB VOV), die het financiële risico van ziekte opvangt en waarbij gecertificeerde professionals de re-integratie- en andere verplichtingen van de ondernemer overnemen. De polis is Poortwachterproof, wat betekent dat als ondernemers de adviezen van de professional opvolgen, ze ook niet meer kunnen worden geconfronteerd met onverwachte loonsancties. Dat risico ligt dan bij de verzekeraar.Lammerts: "Of ondernemers zich wel of niet willen verzekeren is natuurlijk aan hen. Wat we met dit project en ons platform willen bereiken, is dat ze daar in elk geval een goed geïnformeerd en afgewogen besluit in nemen. Juist omdat de gevolgen van langdurige ziekte groot kunnen zijn."