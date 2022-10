Ziekteverzuim laat sinds augustus flinke toename zien

21 oktober 2022 - Het aantal ziekmeldingen door werknemers van mkb’ers in Nederland laat sinds augustus een flinke toename zien. Tussen augustus en de laatste week van september is er een stijging te zien van 58 procent. Gedurende de hele zomer van 2022, juni, juli en augustus, lag het totaal aantal ziekmeldingen 24 procent hoger vergeleken met de zomer van 2021. Dat blijkt uit cijfers van verzekeraar Interpolis. Het gaat voornamelijk om kortdurend verzuim.

Vanaf midden september dit jaar laat het aantal ziekmeldingen een grote toename zien. Hierdoor is het verzuim momenteel hoger vergeleken met dezelfde periode in 2020 en 2021. Vergeleken met de pre-corona jaren, is het aantal verzuimmeldingen in de zomer van 2022 gemiddeld 78 procent hoger. Dit komt naar voren uit de meldingen die verzekeraar Interpolis, onderdeel van financieel dienstverlener Achmea, ontvangt van mkb’ers in Nederland.Het hoge aantal verzuimmeldingen gaat met name om kortdurend verzuim. René Voets, directeur Bedrijven bij Interpolis: ‘Als we kijken naar de informatie van het RIVM zien we in het eerste kwartaal van 2022 vooral dat de Omikron-variant voor veel ziekmeldingen zorgde. Gedurende de lente werd het aantal ziekmeldingen vooral veroorzaakt door de griep. Vanaf september loopt het aantal besmettingen met corona weer op. Om te voorkomen dat we dit najaar te maken krijgen met veel uitval van personeel, is het belangrijk dat werkgevers aandacht hebben voor het voorkomen van besmettingen op kantoor. Denk opnieuw goed na over maatregelen die je in je organisatie kunt nemen. Stimuleer bijvoorbeeld mensen met klachten om thuis te werken. We moeten waken dat we een najaar ingaan waarin bovenop het huidige tekort aan personeel, mensen uitvallen doordat zij besmet zijn met corona.’