Ziekteverzuim begin 2022 hoogste in vier jaar

29 maart 2022 - Het ziekteverzuim van werknemers van mkb’ers in Nederland is het hoogst in vier jaar, blijkt uit data van verzekeraar Interpolis over de meldingen die deze ontvangen hebben van mkb-ondernemers. Hoewel werknemers minder ziek zijn van de omikronvariant en de ziekenhuisopnames stabiel blijven volgens het RIVM, loopt het verzuim op en leidt dit tot personeelstekort.

