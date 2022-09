Vertragingen nemen toe: een op de twee bestellingen te laat geleverd

12 september 2022 - De arbeidsmarkt in Nederland is momenteel volgens het UWV ‘zeer krap’ te noemen. Het tekort aan arbeidskrachten binnen de logistieke sector is voelbaar. De strijd tussen vervoerders om personeel te vinden en te behouden is, met vaste contracten voor pakketbezorgers, ingezet en tegelijkertijd worden consumenten reeds geconfronteerd met vertragingen. Tijdens recent onderzoek van Sendcloud beweert 50 procent van de consumenten dat hun recente bestelling vertraging opliep.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

In de meeste gevallen ging het slechts om één dag vertraging (22 procent), maar in de extreme gevallen (acht procent) moesten consumenten meer dan vier dagen langer op hun bestelling wachten dan de verwachte leveringstijd. Hoewel de meerderheid van de consumenten (86 procent) berichtgeving over de vertraging ontving, ontvingen twee op de vijf consumenten (42 procent) deze melding pas na de verwachte leveringsdatum.Het personeelstekort lijkt een probleem te zijn voor veel vervoerders, aangezien uit het onderzoek onder meer dan 1.000 respondenten blijkt dat meer dan 72 procent onlangs een negatieve bezorgervaring heeft gehad. In de meeste gevallen ging het om vertragingen (42 procent), maar consumenten meldden ook dat op een ander tijdstip werd geleverd (28 procent), het pakket op een onveilige locatie werd achtergelaten (twaalf procent) of beschadigd aankwam (elf procent).Daarnaast is het interessant om te vermelden dat twaalf procent van de consumenten, producten bestelde die niet in voorraad bleken te zijn op het moment van bestellen. Bovendien beklaagt een op de acht consumenten zich over een gebrek aan flexibele bezorgopties.Met het oog op de verwachte toename van pakketten in het najaar, adviseert Sendcloud online retailers om te investeren in een multi-carrier strategie. "Zoals in veel branches hebben pakketbezorgers te maken met een hoge werkdruk als gevolg van personeelstekorten," aldus Sabi Tolou, CCO & Co-founder van Sendcloud. "We adviseren online retailers om gebruik te maken van meerdere vervoerders voor leveringen aan huis en bij servicepunten; hiermee verlagen we de druk op bezorgers en verkorten we de aflevertijd enorm. Een strategie met meerdere vervoerders maakt het mogelijk om te kunnen overschakelen op alternatieve verzendnetwerken als toeleveringsketens overbelast raken. Het is een goede manier om de werklast te spreiden en tegelijkertijd is het een goede manier om tegemoet te komen aan de hoge bezorgeisen van consumenten. Door meerdere bezorgopties aan te bieden, kunnen consumenten zelf bepalen waar, wanneer en hoe ze hun bestelling willen ontvangen - wat resulteert in een positieve bezorgervaring."