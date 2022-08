Pakketbezorging in 2022: same-day delivery neemt met elf procent toe

15 augustus 2022 - Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van same-day delivery. Dat blijkt uit cijfers van Sendcloud. In Nederland is het gebruik van de dienst waarbij pakketten dezelfde dag nog bezorgd worden, in het eerste half jaar van 2022 met maar liefst 11 procent toegenomen. En dan speelt het piekseizoen nog geen parten. Maandag blijkt de meest populaire dag als het gaat om same-day delivery.

In december 2021 was er al een stijging te zien van 69 procent ten opzichte van januari 2021. Daarmee werd de groei van deze toenemende klanteis ingezet en deze zet zich dit jaar voort. In juni 2022 werd er elf procent vaker gebruik gemaakt van same-day delivery ten opzichte van het begin van dit jaar (januari). In vergelijking met het eerste half jaar van 2021 is dit aandeel zelfs verdubbeld (51 procent). Pakketbezorgers zoals DHL Express, Fietskoeriers, Instabox en Trunkrs spelen goed in op deze flexibele bezorgoptie.De drukste dagen voor e-commerce leveringen zijn doorgaans dinsdag en woensdag. Veelal omdat orders in het weekend worden ontvangen, op maandag worden verstuurd en dan op dinsdag of woensdag geleverd worden. Bij same-day delivery blijkt maandag de drukste dag te zijn. Dit is het gevolg van twee mogelijke oorzaken: enerzijds door de toenemende vraag van consumenten, en anderzijds kiezen online retailers vaker voor same-day delivery vanwege cut-off times. De leveringstijd van een bestelling die in het weekend is geplaatst wordt dan geminimaliseerd om sneller aan de vraag van de consument te kunnen voldoen.Uit eerder consumentenonderzoek, Sendcloud’s E-commerce Delivery Compass , blijkt dat achttien procent van de Nederlandse consumenten behoefte heeft aan levering op dezelfde dag. De cijfers van dit jaar bevestigen dat die trend inderdaad doorzet. De consument verwacht dat bezorging op dezelfde dag mogelijk moet zijn, wanneer een bestelling voor 13:56 uur wordt geplaatst. Daarnaast zou zelfs een op de vijf consumenten (negentien procent) niet overgaan tot een bestelling wanneer zij niet de gewenste bezorgoptie bieden."Consumenten worden steeds veeleisender als het gaat om pakketbezorging en willen zelf beslissen waar, wanneer en hoe een pakket bezorgd wordt. De recente pilot van Kruidvat waarbij fietskoeriers dezelfde dag nog aan huis bezorgen, en de eerdere lanceringen van De Bijenkorf en Blokker dit jaar, zijn hier goede voorbeelden van. Door een same-day delivery verzendoptie aan te bieden kunnen online retailers beter aan de klantwens tegemoet komen, bovendien zorgt een mix van vervoerders voor: spreiding van de pakketvolumes, waardoor je niet afhankelijk bent van één partij en kun je meerdere bezorgopties bieden, waarmee je iedere vervoerder in zijn eigen kracht zet. Zeker in deze tijd, waarbij de arbeidskrapte in de logistieke sector niet onopgemerkt blijft," aldus Rob van den Heuvel, CEO en Co-founder bij Sendcloud.