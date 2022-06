Eén op vijf Nederlanders heeft schuldgevoel over pakketbezorging

17 juni 2022 - Eén op de vijf Nederlanders (22 procent) voelt zich schuldig bij het plaatsen van een online bestelling doordat de bezorging van het pakket bijdraagt aan extra milieuvervuiling, drukte op straat of overlast door de bezorgers. Dit blijkt uit onderzoek van Wuunder onder ruim 1.000 Nederlanders.

Maar liefst elf procent van de consumenten ervaart een nog sterker gevoel van schaamte. Zij zijn van mening dat er langzamerhand een taboe ontstaat rondom het thuisbezorgen van spullen.Tijdens de coronacrisis was het door de lockdowns lange tijd niet mogelijk om aankopen in de winkel te doen. Hierdoor is Nederland meer dan ooit gaan bestellen. Hoewel de meeste webwinkels dachten dat deze nieuwe 'corona-bestellers' ook na de crisis online zouden blijven winkelen, blijkt dit niet het geval. Maar liefst 21 procent van de consumenten zegt zich minder comfortabel te voelen met het laten thuisbezorgen van online bestellingen nu de winkels weer open zijn.Elke dag komen er nu veel pakketbusjes in de straat, wat dus de nodige overlast tot gevolg heeft. Een pakket voor 23:59 uur besteld, is vaak morgen al in huis. Maar is dat nodig? Uit het onderzoek blijkt dat een derde van de Nederlanders (34 procent) altijd kiest voor het eerst mogelijke bezorgmoment, ook als zij het pakket pas op een later moment nodig hebben. Maar liefst 73 procent van de consumenten kiest alleen voor de snelste bezorging van een pakket als zij daar niet extra voor hoeven te betalen. Hetzelfde percentage vindt ook dat het eerlijk is om minder verzendkosten te betalen als je kiest het pakket niet de volgende dag te willen ontvangen.Jeroen Gehlen, co-founder van Wuunder: "Mensen voelen zich schuldig over hun bestelde pakketjes, onder andere door de overlast die pakketbezorgers veroorzaken. Die overlast komt weer voort uit dat het huidige bestelproces ontzettend inefficiënt wordt ingericht, met bijvoorbeeld onnodig snelle bezorging. Tegelijkertijd is het thuis laten bezorgen van pakketten een stuk duurzamer dan dat iedere Nederlander, met de auto, naar een winkel of pakketpunt afreist om zijn of haar bestelling op te halen. Desalniettemin pleiten we bij Wuunder voor het anders inrichten van het huidige bezorgsysteem, om zo het aantal bezorgmomenten in de straat drastisch te verminderen. Maar dat kunnen we niet alleen; we gaan graag met logistiek Nederland in gesprek om dat mogelijk te maken."