Sharon Hilgers (My Jewellery) en Josefien Groot (Qlayers) ondernemers van het jaar 2022

24 oktober 2022 - Sharon Hilgers en Josefien Groot zijn uitgeroepen tot respectievelijk EY Entrepreneur Of The Year en EY Emerging Entrepreneur Of The Year. Hun uitverkiezing vond plaats tijdens de finale van de 26e editie van het EY Entrepreneur Of The Year-programma. De EY Entrepreneur Of The Year awards worden al meer dan 30 jaar in ruim 60 landen uitgereikt. De awards zijn bedoeld om ondernemerschap nadrukkelijk op een voetstuk te zetten en ondernemers aan te moedigen en te ondersteunen om het beste uit zichzelf, hun klanten en hun medewerkers te halen.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

De jury is het er unaniem over eens: Sharon is met haar enorme drive en internationale ambitie de winnaar van de Entrepreneur Of The Year Award. Sharon is meegegroeid met haar bedrijf en weet precies wat binnen haar doelgroep speelt. Ze heeft in feite haar eigen segment gecreëerd en weet dat iedere dag weer te verzilveren. Ze toont leiderschap door haar bedrijf op een duurzame manier te laten groeien, is innovatief (TikTok als zeer belangrijk marketing kanaal) en heeft een mooie spreiding tussen retail, webshop en B2B. In elf jaar is MyJewellery met inmiddels meer dan 600 medewerkers uitgegroeid tot één van de snelst groeiende en datagedreven e-commerce bedrijven van Nederland, met twintig boutiques verspreid over het land en vestigingen in België, Duitsland en Frankrijk. Als Nederlandse winnaar, maakt Hilgers ook kans om EY World Entrepreneur Of The Year te worden. Deze internationale verkiezing vindt volgend jaar juni plaats in Monaco.De jury is enorm onder de indruk van wat Josefien al op haar 27e heeft weten te bereiken. Met haar positieve, krachtige houding en duidelijke communicatiestijl timmert ze internationaal aan de weg. Ze toont lef, weet duidelijk wat ze wil en haar intrinsieke motivatie is meer impact maken en bijdragen aan een betere wereld. Samen met Ruben Geutjens stampte ze in 2017 Qlayers uit de grond, een innovatieve onderneming die de wereld van industriële coating voorgoed heeft veranderd. Dit impactvolle bedrijf ontwikkelde een oplossing om op een gepatenteerde, meer duurzame manier verf aan te brengen op industriële oppervlakten en daardoor 50 procent minder verf te gebruiken. De combinatie van visie op technologie en duurzaamheid maakt Josefien tot logische winnaar.Bouwbedrijf Plegt-Vos won dit jaar EY’s oeuvreprijs voor familiebedrijven. Deze award werd dit jaar voor de zesde keer uitgereikt namens het EY Family Business Center of Excellence. Sinds de oprichting in 1903 door Hendrik Vos, heeft het bedrijf mooie ontwikkelingen door gemaakt. CEO Theo Opdam bouwt verder op wat de voorgaande generaties hebben neergezet, maar wel op eigen wijze. Hij manoeuvreert het bedrijf door een nieuwe fase op basis van intuïtief leiderschap met behoud van de waarden en normen van het bijna 120 jaar oude familiebedrijf. Voor de behoeften van mensen en organisaties bedenkt Plegt-Vos slimme en toekomstgerichte oplossingen. Zo startte de onderneming als eerste in Nederland met de bouw van een slimme huizen fabriek, een gerobotiseerde fabriek voor de jaarlijkse productie van duizenden kant-en-klare, duurzame woningen en woningcomponenten.Dit jaar werd voor de tweede keer de EY Social Impact Award uitgereikt. Oprichters Mireille Geijsen en Michiel Dekkers van i-did maken zowel op sociaal als milieubesparend vlak impact met hun organisatie. i-did is een sociale onderneming met als primair doel mensen vanuit bijstand weer aan het werk te krijgen. In de i-did factory wordt textielafval omgezet naar gerecyclede materialen die weer een nieuw leven krijgen. Bij het bezoeken van de nieuwe fabriek in Den Haag benoemt de jury de familiaire sfeer, waardoor de deelnemers aan dit programma het vertrouwen weer terug krijgen. Dit in combinatie met internationale ambities zorgt voor deze eervolle prijs.