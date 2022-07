Dennis Heijmink is uitgeroepen tot fiscaal professional van 2022

1 juli 2022 - Dennis Heijmink is de winnaar van de door Nextens georganiseerde verkiezing: de fiscaal professional van het jaar. Na glansrijk door de nominatieronde en de fiscale kennisquiz te zijn gekomen, sleepte Dennis tijdens de finale de titel in de wacht. Zijn overtuigende pitch voor de vakjury over zijn allround kennis en nauwe betrokkenheid bij de overdracht van deze kennis aan ondernemers en vakgenoten was doorslaggevend.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Dennis neemt het stokje over van Urschi Koetje en draagt vanaf nu de titel fiscaal professional van het jaar.Na het grote succes van de eerste editie zet Nextens de Nederlandse fiscaal professionals dit jaar opnieuw in de schijnwerpers. Als fiscaal partner geloven zij dat iedereen recht heeft op een optimale aangifte. De rol van een goede fiscaal professional is hierbij cruciaal.De tweede editie van deze verkiezing bestond uit een nominatieronde en een quiz, waarin de kennis van de genomineerden getest werd. Aan de hand hiervan heeft de vakjury, bestaande uit Raymond Barkman (fiscaal econoom), Ronald Koot (fiscaal en notarieel jurist) en Samira El Bannani (fiscaal jurist) de top drie geselecteerd. Tijdens de laatste ronde moesten deze drie finalisten de vakjury middels een pitch overtuigen waarom zij de fiscaal professional van 2022 zijn.De fiscaal professional van 2022, Dennis, is al meer dan twintig jaar fiscaal jurist en belastingadviseur in het midden- en kleinbedrijf. Naast het begeleiden van zijn klanten in de wereld van fiscale kansen en risico’s bij verschillende accountskantoren, heeft Dennis ook als docent jarenlang administrateurs, accountants en belastingadviseurs onderwezen. Tijdens prikkelende en boeiende lezingen voor zowel ondernemers als vakgenoten deelt hij zijn kennis met liefde.Dennis over zijn overwinning: "Als fiscaal professional bijt ik mij graag vast in de fiscale vraagstukken van mijn eigen klanten, maar ook de klanten van mijn collega’s. Met het delen van mijn kennis hoop ik daarnaast niet alleen ondernemers, maar ook mijn vakgenoten te helpen met het ontrafelen van deze vraagstukken. Ik voel mij vereerd dat ik verkozen ben tot de fiscaal professional van 2022!"Juliette Goetzee, managing director bij Nextens: "Uit de nominaties van zijn vakgenoten werd het duidelijk dat Dennis door onder andere zijn kennis en expertise de terechte winnaar van de fiscaal professional van het jaar is. Hij werd geroemd om de cruciale rol die hij als belastingadviseur voor zijn klanten speelt. Dit sluit heel mooi aan bij de resultaten van het recente onderzoek ‘Het Fiscaal Vraagstuk’. Daaruit kwam naar voren dat maar liefst 65 procent van de ondernemers betere bedrijfsresultaten met de hulp van een fiscaal professional behaalt. Dat gun je natuurlijk iedere ondernemer. En ik hoop en verwacht dat Dennis nog lang het verschil weet te maken als fiscaal professional!"