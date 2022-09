Acht finalisten bekend voor titel EY Entrepreneur Of The Year

9 september 2022 - Deze week zijn na een spannende race de acht finalisten voor de titel EY Entrepreneur Of The Year 2022 bekend geworden. Zij strijden op woensdag 12 oktober in de finale voor de titel ‘ondernemer van het jaar’. De EY Entrepreneur Of The Year award wordt al meer dan 30 jaar en inmiddels in ruim zestig landen uitgereikt. In Nederland beleeft het programma dit jaar zijn 26e editie. De award zet ondernemerschap nadrukkelijk op een voetstuk en moedigt ondernemers aan om het beste uit zichzelf, hun cliënten en hun medewerkers te halen.

Dit jaar presenteerden dertien genomineerde ondernemers zichzelf aan de onafhankelijk jury. Deze jury bestaat uit voormalige winnaars en finalisten van de verkiezingen. Zie voor de samenstelling van de jury: EY Entrepreneur Of The Year™ jury | EY - Nederland In de strijd voor de award zijn er twee categorieën en twee titels te winnen. De ‘EY Emerging Entrepreneur Of The Year’ is een snelgroeiende, innovatieve ondernemer waarvan de onderneming maximaal tien jaar bestaat. De ‘EY Entrepreneur Of The Year’ is een gevestigde ondernemer die indrukwekkende impact maakt met zijn of haar onderneming.Tijdens de finale op 12 oktober worden ook twee oeuvreprijzen uitgereikt: de ‘EY Family Business Legacy Award’ en de ‘EY Social Impact Award’.Categorie EY Entrepreneur Of The Year:FinancialLease.nl Jurriën van Dijk JOZ BV Arend Kuperus Koninklijke Nooteboom Trailers BV Marinka Nooteboom My Jewellery BV Sharon HilgersCategorie EY Emerging Entrepreneur Of The Year:BYBORRE Label BV Arnoud Haverlag Nostics BV Eva Rennen Parfumado BV Floor van Rooy Qlayers BV Josefien GrootDe Nederlandse winnaar in de categorie EY Entrepreneur Of The Year neemt deel aan de internationale verkiezing EY World Entrepreneur Of The Year. Deze verkiezing vindt in juni 2023 plaats in Monaco.