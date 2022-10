Kleinere fabrikanten moeten hun ongebruikte technologie benutten

14 oktober 2022 - In heel Europa worden fabrikanten getroffen door de gevolgen van de pandemie. De "Great Reset" en de stijgende energie-, materiaal- en transportkosten en -tekorten zorgen ervoor dat zowel grote ondernemingen als kleine tot middelgrote fabrikanten een steeds grotere prioriteit maken van het aantrekken en behouden van personeel.Dit schrijft Amanda Honig, Small and Medium-Sized Business Industry Lead, Zebra Technologies.

Hoewel er zeker ook dingen beter gaan in de Nederlandse toeleveringsketen, zijn ook hier de gevolgen van personeelstekort en inflatie zichtbaar. De kosten die bedrijven bijvoorbeeld moeten maken, aan hun personeel lopen verder op . Dit komt voornamelijk door personeelstekort, tekort aan grondstoffen en materialen en de hogere energieprijzen. Het is dus essentieel dat werkgevers, groot of klein, er alles aan doen om hun personeel de middelen geven om zo efficiënt en frustratievrij mogelijk te werken.Mkb's hoeven zich over het algemeen bij het doorvoeren van veranderingen minder zorgen te maken over beperkingen dan grotere bedrijven. Door nieuwe technologieën te implementeren kunnen dus ook kleinere bedrijven hun werknemers helpen om de bestaande taken uit te voeren zonder zich overweldigd te laten voelen. ‘Orderpickers’ kunnen bijvoorbeeld met behulp van augmented reality (AR) of gesproken begeleiding via een draagbare computer hun taken frustratievrij uitvoeren. Vorkheftruckbestuurders kunnen geholpen worden met een technologisch hulpmiddel dat ze helpt navigeren door een warenhuis. Denk aan een voertuigcomputer met een groot scherm, of een tablet met stemnavigatie.Dit geldt ook voor de werknemers die op het laadperron werken. Vrachtwagenchauffeurs merken de laatste tijd merkbare vertragingen bij het op- en afladen.Van hen kan niet worden verwacht dat ze elk proces onthouden of anticiperen wanneer ze op een andere afdeling moeten zijn. Tegelijkertijd moeten ze niet op het laadperron staan wachten tot er vrachtwagens aankomen. Met behulp van mobiele computers met software die hen kan waarschuwen wanneer ze nodig zijn op het laadperron om te helpen met inkomende of uitgaande ladingen kunnen deze medewerkers een stuk efficiënter en zelfverzekerder te werk gaan.Kortom, hoe meer ondersteunende technologie en informatie je je werknemers kunt geven, hoe efficiënter en flexibeler je organisatie wordt.Groot of klein, het is belangrijk om te beseffen dat je werknemers niet nieuwe technologie kunt geven en vervolgens verwacht dat ze direct weten hoe ze deze moeten gebruiken. Voordat ze efficiënt kunnen werken met nieuwe technologie is het noodzakelijk dat ze het doel kennen van elke nieuwe applicatie, knop en functie. Zorg er dus voor dat je je personeel traint en de nodige kennis meegeeft om met nieuwe technologieën om te gaan.Ga er niet van uit dat ze, omdat ze eerder in een fabriek hebben gewerkt, weten hoe ze mobiele computers, printers, barcodescanners of RFID-lezers (Radio Frequency Identification) of robuuste Android-toestellen moeten gebruiken.Voor elke organisatie in de maakindustrie is de prioriteit om zo snel mogelijk nieuwe producten op de markt te brengen. De tijd die nodig is om nieuwe technologieën te updaten of te implementeren lijkt daardoor vaak krap. Ook al is het duidelijk dat dit op de lange termijn zijn vruchten af zal werpen.Daarom is het belangrijk dat voordat je denkt aan de implementatie van nieuwe technologieën, een duidelijk beeld hebt van de tools die al beschikbaar zijn voor je werknemers. Gebruiken werknemers alle bestaande applicaties en functies die er al zijn? Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de flexibiliteit van je huidige technologische oplossingen. Zijn er bijvoorbeeld apparaten die je om kunt toveren naar een multifunctioneel toestel met nieuwe software? Kan je bijvoorbeeld een mobiele computer die je normaal handmatig kunt bedienen, veranderen in een stemgestuurd apparaat? Dat zou er namelijk voor kunnen zorgen dat werknemers hun handen vrij kunnen houden wanneer ze aan het op- of afladen zijn.Zelfs als je maar drie werknemers in dienst hebt om 100 bestellingen per dag te verwerken geldt: als werknemers de informatie, instructies en apparatuur hebben die nodig is om optimaal te werken kun je ervoor zorgen dat je klanten op tijd hun bestelling ontvangen en dat de kwaliteit uitstekend was.