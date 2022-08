Vier tips voor het mkb: zo blijf je concurrerend in een snel veranderende markt

17 augustus 2022 - Mkb-organisaties zijn van nature altijd al bezig om elke kans te grijpen om de concurrentie voor te blijven. De afgelopen twee jaar is de behoefte om voorop te blijven lopen verder versterkt. Een belangrijke horde is op dit moment de overstap naar remote of hybride werken, vooral vanwege krappe budgetten en een snel veranderende markt voor werknemers en technologie.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Dynabook geeft vier tips waarmee het mkb concurrerend blijft.Uit een onlangs gepubliceerde whitepaper van het World Economic Forum blijkt dat de mkb-sector zich nog steeds op een laag tot middelmatig niveau van technologische volwassenheid bevindt. Minder dan een kwart (23 procent) van deze bedrijven merkte op dat de door de pandemie teweeggebrachte veranderingen hadden geleid tot een versnelling van hun digitale transformatiedoelstellingen.De bedrijven die wel opkomende technologieën toepassen en bijvoorbeeld overstappen op cloudoplossingen, zien echter een merkbare transformatie in productiviteit en efficiëntie. Hierdoor hebben ze namelijk een betere toegang tot nieuwe markten, een betere operatie en lagere kosten. En met de juiste cloudtechnologieën kunnen mkb-organisaties dit proces in gang zetten, zodat ze beter voorbereid zijn op toekomstige uitdagingen.Eén van de belangrijkste activa van een mkb-onderneming bestaat uit de mensen - werknemers zijn het gezicht en de stem achter het bedrijf en hun productiviteit stuwt een organisatie vooruit. Werknemersbetrokkenheid en talentbehoud zijn daarom van groot belang en technologie kan hier een belangrijke rol in spelen. Uit een recente studie van Gensler Workplace blijkt bijvoorbeeld dat 76 procent van de werknemers verwacht dat een keuzemogelijkheid voor technologie een positieve impact zal hebben op hun prestaties, terwijl 60 procent aangeeft dat het waarschijnlijk een positieve impact zal hebben op hun werktevredenheid. Ook bij het aantrekken en behouden van talent kan technologie een bepalende rol spelen.We weten allemaal dat kleine en middelgrote ondernemingen niet over dezelfde middelen beschikken als grotere ondernemingen, dus wendbaarheid en aanpassingsvermogen is vaak een bepalende factor. Uit onderzoek van McKinsey blijkt zelfs dat wendbare organisaties 70 procent kans hebben om in het topkwartiel van organisatorische gezondheid te zitten - een van de beste indicatoren voor prestaties op de lange termijn.Technologieën zoals AI hebben de grootste en meest positieve impact op de wendbaarheid van het mkb. Maar daar houdt het niet op. Samenwerkingshulpmiddelen om werken op afstand mogelijk te maken, automatisering en analyses om gegevens van klanten en werknemers te beheren en te begrijpen, spelen eveneens een rol. Met name geavanceerde gegevensanalyses kunnen besluitvormers helpen bij het blootleggen van knelpunten, de efficiëntie te verbeteren en optimalisatiemogelijkheden te identificeren.Voor mkb’ers kan het in sommige gevallen voordeliger zijn om werk uit te besteden. Het is betaalbaarder dan het opbouwen van een intern team en een manier om toegang te krijgen tot vers talent en groei te behouden, terwijl het team in huis zich blijft richten op interne taken.Het belangrijkste voordeel van outsourcing is dat kleine en middelgrote ondernemingen zich kunnen concentreren op hun topprioriteit: concurrerend zijn. De kern van een bedrijf is individualiteit – dat wat het kan bieden boven zijn rivalen. In een concurrerend landschap kan dit gemakkelijk uit het oog worden verloren, en daarom is het belangrijk te onthouden dat sommige dingen niet moeten worden uitbesteed. Als vuistregel geldt dat alles wat een mkb-organisatie zijn originaliteit en waarden geeft, intern moet blijven. Outsourcing moet worden toegewezen aan backoffice-taken die tijd besparen en bedrijven in staat stellen zich te concentreren op wat hen anders maakt.