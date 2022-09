Bedrijfsleiders worstelen met benutten van zakelijke kansen

27 september 2022 - Bedrijfsleiders hebben het in de huidige onvoorspelbare markt lastig om nieuwe zakelijke kansen te benutten. Dat is de conclusie van een onderzoek onder 600 wereldwijde C-suite executives in opdracht van Verizon Business. Er bestaat een grote kloof tussen zakelijke groei en het doorvoeren van zinvolle langetermijnveranderingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de verbetering van de customer en employee experience, maar ook voor cruciale zaken zoals talentwerving en de inzet van technologie.

Een duidelijk pad uitstippelen in zeer onzekere tijden.

Het belang inzien van veerkracht en verandering bewerkstelligen via partnerschappen.

Het personeel binden met een duidelijk doel.

Innovatie stimuleren door te experimenteren en risico's te nemen.

Het volledige potentieel van het personeel ontsluiten door een inclusieve cultuur te creëren.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Het onderzoek, dat werd uitgevoerd door Longitude, gaat dieper in op hoe bedrijven de pandemie hebben aangegrepen als aanjager voor verandering - en hoe bedrijfsleiders hun bedrijf opnieuw vormgeven met het oog op toekomstige groei. Het goede nieuws is dat bedrijfsleiders zich na de pandemie beter in staat voelen om snel beslissingen te nemen (71 procent), strategisch na te denken over doelstellingen op de lange termijn (72 procent), nieuwe technologieën toe te passen (75 procent) en meer empathie en vertrouwen te kweken in de contacten met zowel klanten (71 procent) als werknemers (69 procent).Maar ondanks deze positieve signalen ervaren veel bedrijven een gevoel van strategische onzekerheid. Dit is mede te wijten aan de voortdurende onrust en de toenemende complexiteit van de hybride werkomgeving. Twee derde van de bedrijfsleiders (66 procent) zegt dat de pandemie zwakke punten in hun strategie aan het licht heeft gebracht, terwijl 60 procent zegt moeite te hebben om nieuwe kansen aan te grijpen.Sampath Sowmyanarayan, Chief Executive Officer voor Verizon Business Group: "De grote les die we de afgelopen jaren hebben geleerd is dat er niet één juiste manier is om leiding te geven, een cultuur op te bouwen of een strategie uit te voeren. Daarom zien we dat veel organisaties proberen om een 'bias to yes' als leidend principe te hanteren. Ze geven medewerkers steeds meer de vrijheid om de status quo in twijfel te trekken en zich openlijk af te vragen waarom een implementatie zo lang duurt, of waarom hun bedrijf niet aan de behoeften van de klant kan voldoen."Meer dan de helft van de ondervraagde executives wijst op de belangrijke rol die het leiderschap de afgelopen 12 maanden heeft gespeeld bij de invoering van technologie - met cybersecurity-diensten (78 procent), software en tools voor data-analyse (75 procent) en de cloud (74 procent) als topprioriteiten op technologisch gebied. Het rapport identificeert echter een kloof tussen intentie en uitvoering. Zo komt het verbeteren van de customer experience naar voren als de hoogste strategische prioriteit (74 procent). Slechts een derde (38 procent) zegt echter meer gebruik te maken van data-analyse om de customer experience te verbeteren. Nog minder bedrijven maken gebruik van automatisering om klanten beter van dienst te zijn. Het rapport wijst ook op een verontrustend gebrek aan digitale vaardigheden (33 procent) als de meest voorkomende tekortkoming voor bedrijven.Bedrijven hebben te maken met een aantal flinke uitdagingen, zoals het veranderend consumentengedrag, technologiegedreven marktontwikkelingen en de roep om duurzaamheid. Het onderzoek geeft verder enkele tips hoe bedrijfsleiders hun organisaties vooruit kunnen helpen: