Blockchain breekt door als standaard voor emballagestromen in de bouw

29 augustus 2022 - Blockchain gaat een grote rol spelen in de bouw- en installatiesector. Dat verwachten Draka, Technische Unie en RTI Blockchain op basis van een succesvolle proef. Hierin werd de technologie toegepast om (retour)zendingen van kabelhaspels te reguleren. Dat is duurzaam, efficiënt en maakt statiegeld heffen overbodig. Daarom besloot het trio de toepassing branchebreed op te schalen. Zij stellen hun platform open voor andere emballageproducten en deelnemers.

Het initiatief kan voor een doorbraak van blockchain in de grootzakelijke markt zorgen en is genomineerd voor de Computable Awards 2022.Ruim een half jaar lang al registreren Draka en Technische Unie een deel van hun onderlinge transport van kabelhaspels. Hiervoor gebruiken zij een digitaal beheersysteem op basis van blockchain-technologie van RTI Blockchain. Het uiteindelijke doel is om de emballagestroom beter te reguleren en alle duizenden haspels die Draka elk jaar levert in omloop te houden. Momenteel komt namelijk slechts een klein deel retour terwijl kabelhaspels ‘herbruikbare ladingdragers’ zijn met een grote restwaarde. Een fors hoger retourpercentage moet verspilling van materialen en grondstoffen voorkomen en kosten beperken.De pilot, die zich beperkte tot de bekende blauwe, recyclebare haspels van Draka, krijgt nu een definitief vervolg. Frank Oberink, Business Manager Wholesale bij Draka: "We hebben gezamenlijk besloten om door te gaan met blockchain en deze als standaard te gebruiken voor emballageregistratie. Nu blijkt dat blockchain effectief helpt om transport-flows te volgen en te beheren, willen andere partijen zich graag aansluiten." Daarom laten de initiatiefnemers ook andere soorten haspels, andere emballageproducten, zoals bakken en pallets, meer logistieke partners én andere partijen uit de keten toe.De volgende stap is om de efficiëntie van het registratiesysteem te optimaliseren door het aan andere systemen, zoals ERP, te koppelen via API’s (application programming interface). Op deze manier wordt de emballagestroom integraal onderdeel van het primaire bedrijfsproces. Zo komt alle informatie over emballage up to date en real-time voor alle deelnemers beschikbaar.Volgens marketing manager Sanne Kruis van RTI Blockchain is het gebruik van hun blockchain voor emballage uniek en een primeur voor de bouw- en installatiesector. Zij beschouwt Draka, als onderdeel van de grootste kabelfabrikant ter wereld, en Technische Unie, als grootste elektrotechnische groothandel van Nederland, als belangrijke voortrekkers om de technologie branchebreed te omarmen. Daarbij helpt dat het platform laagdrempelig is. "Een deelnemer betaalt namelijk pas wanneer hij een (retour)zending doet, zogenaamd pay per use, en kan registraties delen met partners of hen uitnodigen om - zonder extra kosten - samen te werken. Daarbij komt dat hoe groter het platform, des te beter het werkt, want hoe meer chains, des te krachtiger de blockchain wordt." Dat maakt het platform toekomstbestendig.Het initiatief van Draka, Technische Unie en RTI Blockchain is genomineerd voor de Computable Awards 2022 in de categorie Grootzakelijk project. "Dat betekent dat als we winnen, we de trofee onderling moeten delen", zegt Marcel Prakken, manager supply chain engineering bij Technische Unie. "Maar wanneer we de trofee als emballage in onze blockchain invoeren, weten we altijd waar die zich bevindt en wanneer die van houder wisselt. Nu maar hopen dat we winnen, dus we roepen iedereen op om op ons te stemmen zodat we innovatie en duurzaamheid in onze branche kunnen stimuleren!"Iedereen kan tot en met 11 september stemmen door zich eerst op deze pagina aan te melden. Inschrijvers ontvangen dan een link om hun stem uit te brengen.