Innovatie, customer experience en de economie bepalen de toekomst van de retailsector

18 augustus 2022 - Customer experience heeft grote invloed op bedrijfsresultaten. Als retailers zich richten op het verbeteren van de customer journey, kunnen ze meer verkopen, de betrokkenheid vergroten en een betere merkwaarde creëren. Ook moeten ze meegaan met de steeds veranderende verwachtingen en huidige trends, waaronder technologie en innovatie. Retailers kunnen bijvoorbeeld een veilige en efficiënte in-store ervaring creëren met betere signage en door nieuwe diensten aan te bieden, zoals afhaal- en leveringsmogelijkheden in de winkel.

Personalisatie kan ook een betekenisvolle ervaring en meer waarde opleveren. Exclusieve deals of aanbiedingen op basis van voorkeuren en eerdere aankopen helpen goede relaties op te bouwen en de algemene perceptie te verbeteren. De juiste strategie voor customer experience maakt klanten loyaler, stimuleert de verkoop en biedt klanten een uitstekende totaalervaring. Dit vergroot de kans dat zij nog eens terug komen.Volgens een recente studie van GfK staan consumenten over het algemeen positief tegenover technologische ontwikkelingen die de manier waarop mensen winkelen makkelijker en beter maken. Toch is slechts een derde van de consumenten tevreden over de manier waarop retailers technologie gebruiken.Technologie blijft zich snel ontwikkelen en bedrijven moeten innoveren om concurrerend en efficiënt te blijven. Voor retailers betekent dit dat ze op de hoogte moeten blijven van trends in de winkelomgeving en gebruik moeten maken van opkomende technologieën, zoals cloud en IoT. Een technologieoplossing die bedrijfsprocessen makkelijker maakt, kan een wezenlijk verschil maken. Denk bijvoorbeeld aan geautomatiseerde softwareoplossingen die eenvoudig integreren met bestaande tools en systemen.Consumentengedrag verandert ook heel snel. Realtime inzichten in piekseizoenen zoals de kerstvakantie maken het mogelijk om zaken dynamisch aan te passen en de efficiëntie te verhogen.Door een gebrek aan kennis of middelen is het voor retailers niet altijd eenvoudig om een technische infrastructuur te onderhouden die voor hen het beste werkt - vooral omdat ze zich ook moeten concentreren op de customer journey en het vinden van de juiste balans tussen verkoop en voorraad. Dit is waar de juiste zakenpartner of het juiste partnerecosysteem een rol kan spelen.Een technologiepartner kan helpen bij het identificeren van mogelijkheden voor verbetering en de juiste (en meest kosteneffectieve!) aanpak om dat te realiseren.