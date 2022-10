Bestedingen in 50 procent van de mediaplannen te laag, maximale ROI in gedrang

10 oktober 2022 - Nielsen heeft zijn allereerste ROI Report gepubliceerd, waarin het tekortkomingen in de budgetten, kanalen en mediastrategieën van marketeers blootlegt die het rendement op investeringen (ROI) van mediaplannen in gevaar brengen. Het wereldwijde rapport bevat data over en biedt inzichten in wat het rendement op advertentie-uitgaven bepaalt, hoe het rendement kan worden gemeten en hoe de metrics die merken al hebben, kunnen worden verbeterd met inhoud die uniek is voor de doelgroepen van adverteerders, bureaus en uitgevers.

Full funnel marketing: Het komt zelden voor dat kanalen een bovengemiddeld rendement leveren op resultaten voor zowel merk als verkoop, waarbij 36 procent van de mediakanalen bovengemiddeld presteert op metrics met betrekking tot zowel omzet merk. Om de ROI te verhogen, moeten merken een evenwichtige strategie volgen voor zowel upper-funnel als lower-funnel initiatieven. Nielsen ontdekte dat door het toevoegen van upper-funnel marketing aan bestaande lower- en mid-funnel marketing de totale ROI met 13-70 procent kan toenemen.

Het komt zelden voor dat kanalen een bovengemiddeld rendement leveren op resultaten voor zowel merk als verkoop, waarbij 36 procent van de mediakanalen bovengemiddeld presteert op metrics met betrekking tot zowel omzet merk. Om de ROI te verhogen, moeten merken een evenwichtige strategie volgen voor zowel upper-funnel als lower-funnel initiatieven. Nielsen ontdekte dat door het toevoegen van upper-funnel marketing aan bestaande lower- en mid-funnel marketing de totale ROI met 13-70 procent kan toenemen. Emerging media: Het is enerzijds moeilijk voor merken om grote bedragen uit te geven zonder bewijs dat de nieuwe media werken. Anderzijds kan het moeilijk zijn om te zien of de media werken als de bestedingen laag zijn. Nielsen ontdekte dat podcastadvertenties, influencer marketing en branded content meer dan 70 procent aan geholpen merkherinnering kunnen opleveren en dat de ROI van influencer marketing vergelijkbaar is met de ROI van mainstream media.

Het is enerzijds moeilijk voor merken om grote bedragen uit te geven zonder bewijs dat de nieuwe media werken. Anderzijds kan het moeilijk zijn om te zien of de media werken als de bestedingen laag zijn. Nielsen ontdekte dat podcastadvertenties, influencer marketing en branded content meer dan 70 procent aan geholpen merkherinnering kunnen opleveren en dat de ROI van influencer marketing vergelijkbaar is met de ROI van mainstream media. Ad sales growth strategy: Uiteindelijk biedt de ROI inzicht in de pricing power van een uitgever. Uitgevers concurreren niet alleen tegen andere uitgevers in hun kanaal, maar ook tegen andere kanalen, zodat het vergelijken van de ROI per kanaal kan helpen bij het bepalen van de prijsstrategie. Het ROI Report laat zien dat social media 1,7 keer de ROI van televisie leveren, maar dat aan social media minder dan een derde van de televisiebudgetten voor advertenties wordt besteed.

Uiteindelijk biedt de ROI inzicht in de pricing power van een uitgever. Uitgevers concurreren niet alleen tegen andere uitgevers in hun kanaal, maar ook tegen andere kanalen, zodat het vergelijken van de ROI per kanaal kan helpen bij het bepalen van de prijsstrategie. Het ROI Report laat zien dat social media 1,7 keer de ROI van televisie leveren, maar dat aan social media minder dan een derde van de televisiebudgetten voor advertenties wordt besteed. Audience measurement: Campagnes met een hoog on-target bereik leveren betere verkoopresultaten. Echter, slechts 63 procent van de advertenties op desktop en mobiel zijn wat betreft leeftijd en geslacht on-target in de VS. Dat betekent dat op de kanalen met de meest uitgebreide data coverage en kwaliteit, meer dan een derde van de advertentie-uitgaven off-target is. Om te profiteren van kansen en om impact te realiseren, moeten adverteerders prioriteit geven aan measurement solutions die alle platforms en devices dekken, met bijna-realtime inzichten.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Volgens het rapport geeft ongeveer de helft van de marketeers niet genoeg uit aan een kanaal om een maximale ROI te behalen. Een lage ROI kan ertoe leiden dat merken hun uitgaven juist terugschroeven, maar volgens Nielsen moeten de de uitgaven vaak hoger zijn om rendement te behalen. Nielsen's "50-50-50 Gap" stelt dat terwijl in 50 procent van de mediaplannen te weinig geïnvesteerd wordt met een gemiddelde van 50 procent, de ROI met 50 procent verbeterd kan worden met het juiste budget.Naast informatie over budgetten levert het ROI-rapport belangrijke inzichten en aanbevelingen voor een hogere ROI op meerdere gebieden, waaronder:"Nielsen's 2022 ROI Report dient als leidraad voor merken, bureaus en uitgevers. In een tijd waarin er meer kanalen dan ooit zijn om de gewenste doelgroepen te bereiken, is het van cruciaal belang dat inzichten over ROI toegankelijk en eenvoudig te begrijpen zijn," aldus Imran Hirani, Vice President, Media & Advertiser Analytics, Nielsen. "Merken kunnen het zich niet veroorloven om dure advertenties te verspillen aan de verkeerde doelgroepen. Door verstandig te investeren en een gebalanceerde strategie te hebben van zowel upper-funnel als lower-funnel initiatieven, kunnen merken de juiste doelgroepen bereiken en hun ROI maximaliseren."Dit is het eerste ROI-rapport dat door Nielsen is geproduceerd. De bevindingen van het ROI-rapport zijn door Nielsen gegenereerd met behulp van een breed scala aan meetmethoden, waaronder marketingmixmodellen, merkimpactstudies, marketingplannen en gegevens over bestedingen, attributiestudies en Ad Ratings die in de afgelopen jaren zijn verzameld. In de meeste gevallen werden de bevindingen van Nielsen ondergebracht in standaard databases of meta-analyses over een reeks studies om tot inzichten te komen die representatief zijn voor de ervaring van Nielsen, waardoor marketeers, mediabureaus en uitgevers een completer beeld van de effectiviteit van media krijgen dan wanneer een enkel bedrijf uit eigen ervaring put.Download het rapport hier