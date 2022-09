Instagram adverteren: zo werkt het!

30 september 2022 - Instagram is voor ondernemers over het algemeen een bekend social media platform. Hoe het werkt vast ook. Maar hoe kunnen ondernemers er meer uit halen dan alleen maar foto’s posten? Volgens Brandfirm is Instagram adverteren het antwoord! Lees snel verder voor de juiste stappen en tips.

Mensen brengen steeds meer tijd door op Instagram. Het is daarom een uitstekend platform voor ondernemers om diensten of producten op te adverteren. Een aantal voordelen van Instagram Ads:- het vergroot merkbekendheid;- het trekt nieuwe volgers aan;- het genereert leads en- er kunnen nieuwe deals, acties en content gepromoot worden.Betaalde posts moeten een uitbreiding zijn op de organische posts. Balans is dus erg belangrijk.Het verschil tussen een betaalde post en een organische post is dat er bij betaalde posts een label met ‘gesponsord’ bij staat. Dit geeft aan dat het hierbij gaat om een advertentie. Daarnaast heeft een advertentie meer features, zoals een klikbare link en een call-to-action button.Voordat er een campagne wordt gemaakt, is het belangrijk om een aantal zaken helder te hebben. Wat is het doel van de campagne? Welke doelgroep moet er aangesproken worden? Hoe zijn ze te bereiken? Waar hebben ze behoefte aan? En in welke fase van de customer journey moeten ze aangesproken worden? Als dit helder is, komt de volgende stap.De belangrijkste tool voor het adverteren op Instagram is Instagram Ads Manager. Dé plek waar ondernemers advertenties kunnen maken, managen en optimaliseren.De volgende stap is dan een naam bedenken voor de campagne. Als er een naam is bedacht, kan er worden nagedacht over een budget en een tijdsschema. Per advertentie is het mogelijk een budget in te stellen in Instagram Ads Manager. Dit budget kan in één keer of verspreid over meerdere campagnes ingezet worden.Bepaal daarna wanneer een campagne wordt getoond. Ook hierin hebben ondernemers meerdere keuzes. Wordt de campagne altijd getoond of juist op specifieke tijdstippen.Vervolgens wordt er nagedacht of de posts handmatig worden gedeeld (manual placements) of dat Instagram bepaalt (automatic placement). Op Instagram is het mogelijk om te kiezen uit verschillende soorten posts zoals Instagram Stories, Instagram Reels etc.De laatste stap is het maken van de advertentie. Zet de advertentie in de juiste vorm en uploaden maar! Zodra de campagne online is, kunnen de resultaten gemeten worden in Instagram Ads Manager.Een goede campagne bedenken is top, maar lang niet genoeg. Daarom nog een aantal tips:Instagram wordt veelal alleen op mobiel gebruikt, het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat de advertentie helemaal geoptimaliseerd is voor mobiel gebruik.Begin altijd met iets dat de aandacht van de gebruiker trekt.40 procent van de gebruikers op Instagram gebruiken de app zonder geluid. Zorg er dus voor dat de boodschap ook overkomt zonder geluid.